HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Angkat Bicara soal Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Dapat Beban Berat?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:25 WIB
Erick Thohir Angkat Bicara soal Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Dapat Beban Berat?
Shin Tae-yong bersama para pemain Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2023. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Akankah Shin Tae-yong akan mengomandoi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 dapat beban berat?

Tetapi, Erick memastikan tidak akan membebankan target tinggi kepada Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Namun, Erick mengatakan Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- harus fokus untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23

“Ini mesti diingat, Piala AFF U-23 di Thailand tanggal 17-22 Agustus tanpa target, kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U-23, yaitu Piala Asia U-23 (kualifikasi), jadi bukan tim inti, tetapi kita ingin jadi sasaran antara supaya mereka bisa beradaptasi sehingga ada pemain-pemain yang bisa kita siapkan nanti,” kata Erick kepada awak media di Jakarta, Kamis 20 Juli 2023.

Lebih lanjut, Erick juga meminta Timnas Indonesia U-23 bermain lepas di Asian Games 2023 yang digelar di Hangzhou, China. Pria berusia 53 tahun itu tidak ingin memaksakan para pemain untuk melewati batas kemampuan.

“Termasuk untuk Asian Games di Hangzhou, itu bulan September-Oktober, itu juga sama sasaran juga. Jadi, kami sejak awal, kami memberanikan diri tidak mungkin memaksakan pemain kita main di seluruh kompetisi dan mengharapkan maksimal, mereka juga manusia,” ujar Erick.

Kendati demikian, Erick mengatakan Timnas Indonesia U-23 harus serius dalam agenda kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, Erick menuturkan target sebenarnya Garuda Muda adalah lolos turnamen itu dan melenggang ke kualifikasi Olimpiade Paris 2024.

“Sasaran prioritas kita itu adalah Piala Asia U-23, berkualifikasi nanti di tahun depan, itu sebagai jendela untuk ke Olimpiade,” jelas Erick.

Halaman:
1 2
      
