HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Susul Roberto Firmino, Riyad Mahrez Segera Hijrah ke Klub Arab Saudi Al Ahli

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:14 WIB
Susul Roberto Firmino, Riyad Mahrez Segera Hijrah ke Klub Arab Saudi Al Ahli
Riyad Mahrez kala membela Manchester City. (Foto: Manchester City)
A
A
A

JEDDAH – Penyerang Manchester City, Riyad Mahrez, semakin dekat gabung klub Arab Saudi, Al Ahli. Jika benar terjadi, Mahrez akan menyusul langkah pemain bintang Liverpool, Roberto Firmino, yang juga hijrah ke Al Ahli.

Kabar Mahrez yang makin dekat gabung ke Al Ahli disampaikan langsung oleh jurnalis olahraga sekaligus pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano. Disebutkan, publik hanya tinggal menunggu Mahrez diumumkan sebagai pemain baru Al Ahli.

Riyad Mahrez

“Riyad Mahrez telah menyelesaikan tes medis sebagai pemain baru Al Ahli,” tulis Romano dalam akun Twitter pribadinya (@FabrizioRomano), dikutip pada Jumat (21/7/2023).

Dengan demikian, hampir dipastikan Mahrez akan berseragam Al Ahli mulai musim depan. Mantan pemain Leicester City itu akan menyusul Edouard Mendy (mantan kiper Chelsea) hingga Roberto Firmino (eks penyerang Liverpool).

“Dalam perjalanan ke Arab Saudi segera, dia akan bermain dengan Edou Mendy, Roberto Firmino, dan menunggu Allan Saint-Maximin,” jelas Romano.

Halaman:
1 2
      
