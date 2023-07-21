Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Jagokan Timnas Indonesia Bungkam Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |08:39 WIB
Media Vietnam Jagokan Timnas Indonesia Bungkam Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023
Setelah melawan Argentina, Timnas Indonesia akan menjajal Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, The Thao 247, menjagokan Timnas Indonesia membungkam Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. The Thao 247 meramal skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bakal memenangkan laga tersebut meski ranking FIFA-nya lebih rendah ketimbang Turkmenistan.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis 20 Juli 2023, PSSI telah mengumumkan Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada 8 September 2023.

Erick Thohir

Saat ini, Turkmenistan berada di peringkat 138 dunia. Mereka unggul 12 peringkat atas Timnas Indonesia yang berada di peringkat 150 dunia sesuai update ranking FIFA terbaru per 20 Juli 2023 kemarin.

Secara head to head, Timnas Indonesia telah berkali-kali menghadapi Turkmenistan dengan hasil positif. Dalam empat pertemuan sebelumnya, skuad Garuda berhasil meraih 2 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan melawan tim Asia Tengah tersebut.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Timnas Indonesia menang atas Turkmenistan dengan skor 4-3. Hal itu tepatnya dalam pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Catatan ini menjadi modal berharga bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk mengalahkan Turkmenistan di laga nanti. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan demi memperbaiki ranking FIFA mereka.

