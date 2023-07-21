Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Benfica vs Al Nassr di Laga Uji Coba: Cristiano Ronaldo Dkk Dipermalukan Angel Di Maria Cs 1-4

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |06:26 WIB
Hasil Benfica vs Al Nassr di Laga Uji Coba: Cristiano Ronaldo Dkk Dipermalukan Angel Di Maria Cs 1-4
Laga Benfica vs Al Nassr. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

HASIL Benfica vs Al Nassr di laga uji coba pramusim 2023-2024 telah diketahui. Megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dan kawan-kawan dipermalukan Angel Di Maria cs dengan skor telak 1-4.

Sebagaimana diketahui, Faris Najd -julukan Al-Nassr- yang berstatus sebagai tim tamu menelan kekalahan 1-4 dari Benfica. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Do Algarve, Portugal, pada Jumat (21/7/2023) dini hari WIB.

Benfica vs Al Nassr

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak laga dimulai, Benfica yang diperkuat Angel Di Maria cs bermain dominan ketimbang Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Alhasil, Angel Di Maria sukses membuka pesta gol Benfica ke gawang Al Nassr.

Pemain Timnas Argentina tersebut mencetak gol pembuka Benfica pada menit ke-23. Setelah itu, rekan Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal, Goncalo Ramos, membobol gawang Al Nassr melalui brace yang dihasilkan dalam delapan menit pada menit ke-31 dan 39.

Al Nassr kemudian sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak gelandangnya, Khalid Al-Ghannam, pada menit ke-42. Skor 3-1 untuk keunggulan Benfica atas Al Nassr bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
