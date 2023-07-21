Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United Puncaki Klasemen Liga 1 2023-2024 di Pekan Keempat, Begini Respons sang Pelatih Jan Olde Riekerink

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |22:26 WIB
Dewa United Puncaki Klasemen Liga 1 2023-2024 di Pekan Keempat, Begini Respons sang Pelatih Jan Olde Riekerink
Dewa United puncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024. (Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PELATIH Dewa United, Jan Olde Riekerink, bersyukur timnya memuncaki klasemen Liga 1 2023-2024 hingga pekan keempat. Juru taktik asal Belanda itu mengaku bangga dengan performa yang ditampilkan Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan sejauh ini.

Terbaru, Dewa United menjamu Persik Kediri di lanjutan pekan keempat Liga 1 2023-2024, Jumat (21/7/2023) malam WIB. Hasilnya, Dewa United menang 3-0 atas Persik Kediri lewat gol Egy Maulana Vikri pada menit 12 dan brace Alex Martins (58’ dan 61’).

Egy Maulana Vikri

(Egy Maulana Vikri bantu Dewa United menang 3-0 atas Persik Kediri)

"Pertama-tama, tentunya saya senang dengan hasil yang diraih. Saya senang dengan sikap, pertemanan, dan kebersamaan para pemain. Dari awal musim, ini tim yang baru dan kami masih membangun dan mereka melakukannya dengan baik," kata Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers kelar laga Dewa United vs Persik Kediri, Jumat (21/7/2023).

Tambahan tiga poin membuat Tangsel Warriors –julukan Dewa United– kukuh di puncak klasemen Liga 1 2023-2024 dengan 10 poin, unggul tiga angka dari Barito Putera di posisi dua. Dewa United mencatatkan tiga kemenangan dan satu imbang hingga pekan keempat Liga 1 2023-2024.

"Empat pertandingan sepuluh poin, awal yang bagus dan saya sangat bangga dengan para pemain. Akan tetapi, ini masih empat pertandingan," ujar Riekerink.

"Batasan antara kemenangan dan kekalahan sangat tipis. Kami harus tetap rendah hati, kami masih membangun tim, tetapi saya sangat bangga dengan para pemain," lanjut mantan pelatih Galatasaray ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/49/1640151/profil-kiandra-ramadhipa-pembalap-indonesia-yang-juara-di-barcelona-meski-start-dari-posisi-24-dxq.webp
Profil Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara di Barcelona Meski Start dari Posisi 24
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/timnas_brasil_u_17_foto_fifa.jpg
Sinyal Bahaya untuk Timnas Indonesia U-17! Brasil Bantai Honduras 7-0 di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement