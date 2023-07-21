Dewa United Puncaki Klasemen Liga 1 2023-2024 di Pekan Keempat, Begini Respons sang Pelatih Jan Olde Riekerink

PELATIH Dewa United, Jan Olde Riekerink, bersyukur timnya memuncaki klasemen Liga 1 2023-2024 hingga pekan keempat. Juru taktik asal Belanda itu mengaku bangga dengan performa yang ditampilkan Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan sejauh ini.

Terbaru, Dewa United menjamu Persik Kediri di lanjutan pekan keempat Liga 1 2023-2024, Jumat (21/7/2023) malam WIB. Hasilnya, Dewa United menang 3-0 atas Persik Kediri lewat gol Egy Maulana Vikri pada menit 12 dan brace Alex Martins (58’ dan 61’).

(Egy Maulana Vikri bantu Dewa United menang 3-0 atas Persik Kediri)

"Pertama-tama, tentunya saya senang dengan hasil yang diraih. Saya senang dengan sikap, pertemanan, dan kebersamaan para pemain. Dari awal musim, ini tim yang baru dan kami masih membangun dan mereka melakukannya dengan baik," kata Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers kelar laga Dewa United vs Persik Kediri, Jumat (21/7/2023).

Tambahan tiga poin membuat Tangsel Warriors –julukan Dewa United– kukuh di puncak klasemen Liga 1 2023-2024 dengan 10 poin, unggul tiga angka dari Barito Putera di posisi dua. Dewa United mencatatkan tiga kemenangan dan satu imbang hingga pekan keempat Liga 1 2023-2024.

"Empat pertandingan sepuluh poin, awal yang bagus dan saya sangat bangga dengan para pemain. Akan tetapi, ini masih empat pertandingan," ujar Riekerink.

"Batasan antara kemenangan dan kekalahan sangat tipis. Kami harus tetap rendah hati, kami masih membangun tim, tetapi saya sangat bangga dengan para pemain," lanjut mantan pelatih Galatasaray ini.