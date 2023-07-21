Ini Tanggapan Manajemen Arema FC Usai Didenda Rp25 Juta karena Ulah Oknum Aremania

MALANG - Arema FC didenda Rp25 juta oleh Komisi Displin (Komdis) PSSI akibat ulah yang dilakukan oknum Aremania di Stadion Brawijaya, Kediri pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Menanggapi permasalahan itu, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi, hanya mengatakan semua kejadian itu menjadi sebuah pelajaran untuk semua pihak.

Ya, Arema menerima dengan lapang dada denda yang dilayangkan oleh Komdis PSSI. Semua itu karena oknum Aremania yang melanggar aturan dan kesepakatan kedua belah pihak terkait larangan hadir di markas Persik Kediri.

“Tentu dalam fase transformasi sepak bola ini semua hal menjadi pelajaran berharga, denda dari Komdis itu menjadi bahan instrospeksi bagi kita semua agar kejadian serupa tidak terulang,” ungkap Muhammad Yusrinal Fitriandi dikonfirmasi pada Jumat petang (21/7/2023).

Menurut Yusrinal, kejadian di Kediri langsung direspon Arema FC dengan memperkuat sistem tiket online yakni dengan meluncurkan AremAxcess beberapa waktu lalu. Sebelum melakukan pembelian tiket dilakukan verifikasi dengan tujuan identifikasi siapa saja yang membeli tiket pertandingan.

“Segala hal berkaitan dengan regulasi terus kita cermati, dari internal Arema FC sendiri terus berbenah terutama sistem tiket online yang berhubungan dengan pengamanan di lapangan, setiap yang masuk jadi bisa teridentifikasi,” kata Inal, sapaan akrabnya.

Sebagai informasi, Arema FC mendapatkan denda sebesar Rp25 juta dengan pelanggaran yang tertuang dalam keputusan Komdis yakni kehadiran suporter Arema FC sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan.