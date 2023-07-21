Reaksi Berkelas Thomas Doll Tanggapi Persija Jakarta yang Hanya Gunakan 5 Pemain Asing di Liga 1 2023-2024

Thomas Doll sudah cukup puas dengan 5 pemain asing yang dimiliki Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

REAKSI berkelas Thomas Doll menanggapi Persija Jakarta yang hanya menggunakan 5 pemain asing di Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Persija Jakarta satu-satunya kontestan Liga 1 2023-2024 yang menggunakan lima pemain asing.

Skuad Macan Kemayoran –julukan Persija Jakarta– tidak memanfaatkan kuota yang ditetapkan PSSI dan PT LIB, yang mana setiap tim diizinkan menggunakan enam pemain asing. Sebanyak lima pemain asing Persija Jakarta musim ini adalah Marko Simic, Ondrej Kudela, Ryo Matsumura, Maciej Gajos, dan Oliver Bias.

Dari kelima nama di atas, hanya Ondrej Kudela yang berstatus personel musim lalu. Sementara itu, empat nama lain merupakan wajah anyar.

Lantas, apa respons Thomas Doll menyikapi manajemen Persija Jakarta yang tidak memenuhi kouta 5+1 (5 pemain asing bebas + ASEAN)? Secara tegas, Thomas Doll memastikan lima pemain asing sudah sangat cukup bagi Persija Jakarta,

"Ya, Presiden Persija sudah memberikan pengumuman hari ini. Bagi saya, ini sudah cukup untuk sekarang dan saya akan fokus ke pertandingan (melawan Persita besok)," kata Thomas Doll dalam konferensi pers jelang laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Jumat (21/7/2023).

BACA JUGA: Persita Siap Rebut Tiga Poin Kala Jamu Persija Jakarta di Kandang

"Semua pemain yang ada di sini penting bagi saya. Memang saya menginginkan satu striker lagi, tetapi situasinya seperti ini sekarang. Jadi, saya akan fokus dengan pemain yang ada saja," lanjut eks pelatih Hamburg SV.