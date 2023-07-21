Advertisement
LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Permalukan Singo Edan 3-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:09 WIB
Suasana laga Bali United vs Arema FC. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR Bali United memetik kemenangan penting atas Arema FC di laga pekan keempat Liga 1 2023-2024, pada Jumat (21/7/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu menang dengan skor 3-1.

Bali United tampil superior kala menjamu Arema di kandang sendiri. Gol Bali United dicetak oleh Elias Dolah (35’), Ricky Fajrin (65’), dan Jefferson Assis (69’), sedangkan Singo Edan hanya bisa membalas lewat Gustavo Almeida (13’).

Dengan kemenangan itu, Bali United naik ke posisi keenam dengan koleksi 6 poin. Sementara Arema masih tertahan di peringkat 17 dengan 1 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United vs Arema FC

Pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal karena kedua tim saling jual beli serangan. Arema FC pun berhasil membuka keran golnya lewat tandukan Gustavo Almeida saat pertandingan baru memasuki menit ke-13.

Bali United pun berupaya merespons gol tersebut. Ancaman nyata Serdadu Tridatu -julukan Bali United- terjadi di menit ke-23 setelah tandukan keras Muhammad Rahmat membentur tiang gawang. Sementara Singo Edan -julukan Arema FC- harus bersikeras menahan gempuran yang dilancarkan Bali United.

Sampai akhirnya, Bali United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-35. Tendangan keras yang dilesatkan Elias Dolah tak mampu dibendung oleh kiper Arema FC, Teguh Amiruddin. Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit.

Kedua kesebelasan kembali jual beli serangan untuk bisa mencetak gol keunggulan dalam sisa waktu yang ada di babak pertama. Tapi tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Arema FC dan Bali United bermain imbang 1-1 untuk sementara.

