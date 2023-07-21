Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Menang 3-0, Dewa United Nyaman di Puncak Klasemen

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:00 WIB
Hasil Dewa United vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Menang 3-0, Dewa United Nyaman di Puncak Klasemen
Dewa United menang 3-0 atas Persik Kediri. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
A
A
A

TANGERANG - Dewa United berhasil menang atas Persik Kediri di pekan keempat Liga 1 2023-2024, pada Jumat (21/7/2023) malam WIB. Berman di Indomilk Arena, Tangerang, Dewa United tepatnya menang telak 3-0 atas tim tamu.

Dalam laga tersebut, Dewa United menang berkat gol dari Egy Maulana Vikri di menit 12 dan brace dari Alex Martins pada menit ke-58 dan ke-61. Berkat kemenangan itu pula, Dewa United kukuh di puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 10 poin.

Jalannya Pertandingan

Dewa United memulai babak pertama dengan lebih dominan memegang bola pada menit-menit awal. Tim berjuluk Tangsel Warriors itu mencoba untuk menekan pertahanan Persik.

Tak butuh waktu lama, Dewa United langsung unggul pada menit ke-12 melalui gol yang dicetak Egy Maulana Vikri. Kesalahan umpan yang dilakukan Rohit Chand berhasil dimaksimalkan dengan baik oleh mantan penggawa Timnas Indonesia tersebut.

Dewa United terus mendominasi laga setelah unggul 1-0. Mereka beberapa kali mengancam gawang Persik yang dijaga Kurniawan Kartika Ajie.

Dewa United vs Persik Kediri

Majed Osman dan Alex Martins mendapatkan kesempatan emas untuk membawa Tangsel Warriors unggul lebih jauh pada akhir babak pertama. Namun, hingga 45 menit awal berakhir, skor masih 1-0 untuk Dewa United.

Pada babak kedua, Persik beberapa kali mampu terlihat lebih banyak memegang bola. Akan tetapi, Dewa United tak diam begitu saja dan beberapa kali mengagetkan dengan serangan balik yang berbahaya.

Halaman:
1 2
      
