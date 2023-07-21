Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Joko Susilo Beberkan Alasan Arema FC Rekrut Greg Nwokolo untuk Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:01 WIB
Joko Susilo Beberkan Alasan Arema FC Rekrut Greg Nwokolo untuk Liga 1 2023-2024
Greg Nwokolo resmi gabung Arema FC. (Foto: Media Arema FC)
A
A
A

MALANG – Pelatih Arema FC, Joko Susilo, membeberkan alasan Singo Edan merekrut pemain gaek seperti Greg Nwokolo di Liga 1 2023-2024. Menurut pemaparan Joko Susilo, Greg didatangkan untuk mengangkat mental pemain di tengah kondisi tak ideal Arema FC di awal musim ini.

Seperti yang diketahui, Greg Nwokolo adalah pemain senior di Indonesia. Dengan statusnya itu, ia memiliki faktor teknis bagi tim dan bisa menjadi pendorong mental pemain Arema FC yang lain dengan sifat kepemimpinannya.

"Greg diambil karena dia sebagai leader, dia pengalaman, kebutuhan tim Arema adalah leader," ucap Joko Susilo dikonfirmasi pada Jumat siang (21/7/2023).

Di sisi lain, cederanya Charles Lokolingoy yang membutuhkan waktu kurang lebih empat pekan juga menjadi pertimbangan tersendiri untuk merekrut Greg Nwokolo.

"Cederanya Lokolingoy yang sampai empat pekan lebih juga harus diantisipasi," kata Getuk, sapaan akrabnya.

Joko Susilo

Menurut pelatih berusia 52 tahun itu, Greg Nwokolo dipastikan menutup pemain naturalisasi maupun slot pemain asing yang direkrut timnya. Perekrutan Greg diharapkan Getuk juga mampu mengangkat posisi Arema FC yang tengah berada di posisi 17 klasemen sementara liga.

Halaman:
1 2
      
