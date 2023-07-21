Persita Siap Rebut Tiga Poin Kala Jamu Persija Jakarta di Kandang

PERSITA Tangerang akan menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 pekan ke-4. Pelatih Persita Tangerang, Luis Duran, mengatakan bahwa anak asuhnya sudah siap meraih tiga poin di kandang.

Tampil cukup baik sejauh ini, Persita langsung dihadapkan dengan runner-up Liga 1 2022-2023 pada pekan keempat ini. Namun, dengan bertanding di kandang sendiri, Duran berharap itu bisa menjadi kekuatan tambahan.

Duel antara Persita melawan Persija akan dilangsungkan pada Sabtu (22/7/2023) pukul 15:00 WIB. Laga tersebut akan digelar di kandang Pendekar Cisadane, julukan Persita, yakni Indomilk Arena, Tangerang.

"Persiapan cukup bagus sejak hari pertama saat kita mulai mempersiapkan tim lawan Persija. Kondisi pemain juga sangat bagus, mereka kerja sesuai permintaan tim pelatih," tutur Duran dalam konferensi pers, Jumat (21/7/2023).

"Jadi, semua pemain sudah siap untuk melawan persija besok," tegasnya.

Juru taktik asal Chile itu melihat bahwa laga besok merupakan pertandingan yang penting bagi Persita. Terlebih lagi, Pendekar Cisadane tampil di stadion kebanggaan mereka.