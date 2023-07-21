Imbas Kerusuhan Suporter, Persik Kediri dan Arema FC Kena Sanksi Komdis PSSI, Ini Hukumannya!

KOMITE Disiplin (Komdis) PSSI akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Persik Kediri dan Arema FC. Dua klub Liga 1 2023-2024 itu disanksi akibat imbas dari kerusuhan yang terjadi antar suporter kedua kesebelasan.

Sebagaimana diketahui, kerusuhan terjadi saat Persik Kediri menjamu Arema FC di Stadion Brawijaya, Sabtu (15/7/2023) lalu. Kerusuhan itu terjadi karena adanya oknum Aremania yang menyusup masuk untuk menonton laga tersebut. Padahal kita tahu bahwa suporter tim tamu tidak diperbolehkan hadir pada laga tandang.

Kini, Komdis PSSI pun menjatuhkan hukuman kepada kedua kesebelasan tersebut. Persik Kediri dijatuhkan sanksi penutupan sebagian stadion, tepatnya pada tribun timur sebanyak satu pertandingan dan denda sebesar Rp25 juta.

“Sanksi penutupan sebagian stadion (tribun Timur tempat terjadinya penganiayaan dan atau perkelahian) sebanyak 1 pertandingan saat menjadi tuan rumah, sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp25.000.000,” tulis rilis PSSI dalam situs resminya, Jumat (21/7/2023).

Sementara untuk Arema FC dijatuhkan denda sebesar Rp25 juta. Sanksi itu diberikan karena adanya oknum Aremania yang nekat hadir dalam laga tandang.

“Jenis Pelanggaran: adanya suporter Arema FC sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan. Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000,” tulis PSSI.

Hasil sidang Komdis PSSI tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada kedua kesebelasan tersebut. Melainkan, PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya juga dijatuhkan sanksi.

Komdis PSSI memberi hukuman untuk Panitia Pelaksana Pertandingan PSIS Semarang berupa denda sebesar Rp25 juta. Sanksi itu diberikan karena Panpel dianggap gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persebaya Surabaya sebagai suporter klub tamu di Stadion Jatidiri pada Minggu 16 Juli 2023.