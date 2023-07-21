Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jamu RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024, Persebaya Surabaya Bidik Poin Penuh

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:35 WIB
Jamu RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024, Persebaya Surabaya Bidik Poin Penuh
Persebaya Surabaya bidik poin penuh kala hadapi RANS Nusantara FC/Foto: Istimewa
PERSEBAYA Surabaya akan menjamu RANS Nusantara FC pada pekan keempat Liga 1 2023-2024. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, menargetkan kepada anak asuhnya untuk dapat meraih poin penuh pada laga tersebut.

Persebaya bakal menjamu RANS Nusantara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (23/7/2023) sore WIB. Laga tersebut akan menjadi sangat penting bagi skuad Bajul Ijo, julukan Persebaya.

 Persebaya

Pasalnya, Persebaya tentunya ingin mengunci kemenangan di partai kandangnya itu. Namun di lain sisi, RANS Nusantara juga bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Sebab tim yang dimiliki Raffi Ahmad itu memulai kiprahnya di musim ini dengan cukup baik dengan mencatat dua kemenangan dan satu kekalahan.

Lain cerita dengan Persebaya yang mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang dan satu kekalahan. Laga melawan RANS Nusantara menjadi cukup sulit karena Bajul Ijo menelan kekalahan dari PSIS Semarang pada laga terakhirnya.

 BACA JUGA:

Meski begitu, Aji mengingatkan anak asuhnya untuk melupakan hasil saat melawan PSIS Semarang. Mantan pelatih Arema FC itu menekankan bahwa merebut tiga poin saat berhadapan dengan RANS Nusantara adalah yang wajib didapatkan.

“Sudah saya sampaikan ke pemain sebelum latihan sudah tidak boleh memikirkan kesedihan berlarut-larut lawan Semarang (PSIS) kemarin dan konsentrasi,” kata Aji, dilansir dari situs resmi LIB, Jumat (21/7/2023).

