Gabung Arema FC di Menit Akhir Bursa Transfer Liga 1 2023-2024, Greg Nwokolo Siap Dongkrak Posisi Singo Edan

SRIKER naturalisasi, Greg Nwokolo akhirnya merapat ke Arema FC di akhir bursa transfer Liga 1 2023-2024. Greg pun berhasrat beri kontribusi positif untuk mendongkrak posisi Singo Edan, julukan Arema FC, di papan klasemen sementara.

Ini bukan kali pertama Greg bergabung dengan Arema FC. Sebab, di musim 2012-2013, striker berusia 37 tahun ini pernah menjadi bagian penting dari skuad Singo Edan dengan mengemas 15 gol. Kala itu Greg berkolaborasi dengan tiga penyerang lainnya yakni Alberto Goncalves, Cristian Gonzales dan Kayamba Gumbs.

Greg tak bisa menutupi rasa senangnya karena bisa kembali berseragam Arema FC. Mantan pemain Timnas Indonesia ini berharap dapat memberikan kontribusi positif seperti layaknya pada musim 2012-2013 dengan menjadi figur penting di lini depan Singo Edan.

“Tentu sangat senang bisa kembali ke tim ini (Arema FC), semoga saya bisa memberikan kontribusi positif untuk tim ini,” ungkap Greg, dilansir dari situs resmi Arema FC, Jumat (21/7/2023).

Greg mengaku bahwa dirinya terus mengikuti perkembangan Arema FC. Dia pun cukup optimis bahwa tim kebanggaan masyarakat Malang ini akan segera berproses untuk memperbaiki peringkat.

“Saya selalu melihat permainan Arema (di laga sebelumnya) tim ini memiliki potensi, tentu saja saya berharap bisa ikut mengangkat posisi Arema kedepan,” ujarnya.