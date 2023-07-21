Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gabung Arema FC di Menit Akhir Bursa Transfer Liga 1 2023-2024, Greg Nwokolo Siap Dongkrak Posisi Singo Edan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:11 WIB
Gabung Arema FC di Menit Akhir Bursa Transfer Liga 1 2023-2024, Greg Nwokolo Siap Dongkrak Posisi Singo Edan
Greg Nwokolo/Foto: Instagram
A
A
A

SRIKER naturalisasi, Greg Nwokolo akhirnya merapat ke Arema FC di akhir bursa transfer Liga 1 2023-2024. Greg pun berhasrat beri kontribusi positif untuk mendongkrak posisi Singo Edan, julukan Arema FC, di papan klasemen sementara.

Ini bukan kali pertama Greg bergabung dengan Arema FC. Sebab, di musim 2012-2013, striker berusia 37 tahun ini pernah menjadi bagian penting dari skuad Singo Edan dengan mengemas 15 gol. Kala itu Greg berkolaborasi dengan tiga penyerang lainnya yakni Alberto Goncalves, Cristian Gonzales dan Kayamba Gumbs.

Arema FC

Greg tak bisa menutupi rasa senangnya karena bisa kembali berseragam Arema FC. Mantan pemain Timnas Indonesia ini berharap dapat memberikan kontribusi positif seperti layaknya pada musim 2012-2013 dengan menjadi figur penting di lini depan Singo Edan.

“Tentu sangat senang bisa kembali ke tim ini (Arema FC), semoga saya bisa memberikan kontribusi positif untuk tim ini,” ungkap Greg, dilansir dari situs resmi Arema FC, Jumat (21/7/2023).

 BACA JUGA:

Greg mengaku bahwa dirinya terus mengikuti perkembangan Arema FC. Dia pun cukup optimis bahwa tim kebanggaan masyarakat Malang ini akan segera berproses untuk memperbaiki peringkat.

“Saya selalu melihat permainan Arema (di laga sebelumnya) tim ini memiliki potensi, tentu saja saya berharap bisa ikut mengangkat posisi Arema kedepan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640093/profil-luis-suazo-anak-legenda-inter-milan-calon-lawan-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-2025-lyd.webp
Profil Luis Suazo, Anak Legenda Inter Milan Calon Lawan Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_indonesia_u_17_melakoni_lati.jpg
Profil Enggar Puridyasmoro Fisioterapi Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement