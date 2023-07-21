Penyebab Nama Zainudin Amali Tak Masuk dalam Komite PSSI 2023-2027

KETUA Umum PSSI Erick Thohir telah menetapkan 14 nama yang masuk dalam susunan Komite PSSI periode 2023-2027. Menariknya, tak ada nama Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali dalam komite tersebut.

Amali mengaku bahwa dirinya memang meminta kepada Ketum PSSI, Erick Thohir, agar namanya tidak dimasukkan dalam susunan komite yang terdiri dari 14 orang. Selain 14 nama itu, juga ada tiga nama terpilih untuk Komite Ad Hoc. Mereka semua akan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing.

Mantan Menpora RI itu pun menjelaskan mengapa namanya tidak masuk dalam susunan. Selain karena anggotanya berisikan 15, Amali mengakui dirinya meminta izin langsung kepada Erick Thohir untuk tidak masuk ke dalam jajaran.

“Jadi kami ini ada 15 (anggota), terdiri dari Ketum, Waketum sampai dengan Exco. Sementara komite tetap ada 14, sehingga harus ada salah satu yang tidak mendapatkan itu (posisi),” kata Amali kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada Kamis (20/7/2023).

“Saya sudah minta izin ke pak Ketum karena berbagai penugasan dari Ketum baik itu di LIB, di Timnas, kalau diizinkan Ketum, saya tak punya posisi di komite tetap ini, walaupun Ketum agak berat, tapi akhirnya diizinkan juga,” sambungnya.

Kendati namanya tidak masuk dalam susunan, Amali tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, dia sebagai Waketum PSSI akan tetap menjalankan serta membantu tugas-tugas yang ada. Pria asal Gorontalo itu menegaskan bahwa yang terpenting adalah masalah kinerja yang dijalankan.

“Bagi saya ada atau tidak ada nama saya di situ, saya sebagai Waketum PSSI, tetap ada kewajiban untuk melakukan tugas-tugas membantu Ketum untuk mengawasi semua komite tetap ini,” ujarnya.