Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Nama Zainudin Amali Tak Masuk dalam Komite PSSI 2023-2027

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:55 WIB
Penyebab Nama Zainudin Amali Tak Masuk dalam Komite PSSI 2023-2027
Zainudin Amali tak masuk komite PSSI 2023-2027/Foto: PSSI
A
A
A

KETUA Umum PSSI Erick Thohir telah menetapkan 14 nama yang masuk dalam susunan Komite PSSI periode 2023-2027. Menariknya, tak ada nama Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali dalam komite tersebut.

Amali mengaku bahwa dirinya memang meminta kepada Ketum PSSI, Erick Thohir, agar namanya tidak dimasukkan dalam susunan komite yang terdiri dari 14 orang. Selain 14 nama itu, juga ada tiga nama terpilih untuk Komite Ad Hoc. Mereka semua akan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing.

 Zainudin Amali

Mantan Menpora RI itu pun menjelaskan mengapa namanya tidak masuk dalam susunan. Selain karena anggotanya berisikan 15, Amali mengakui dirinya meminta izin langsung kepada Erick Thohir untuk tidak masuk ke dalam jajaran.

“Jadi kami ini ada 15 (anggota), terdiri dari Ketum, Waketum sampai dengan Exco. Sementara komite tetap ada 14, sehingga harus ada salah satu yang tidak mendapatkan itu (posisi),” kata Amali kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada Kamis (20/7/2023).

 BACA JUGA:

“Saya sudah minta izin ke pak Ketum karena berbagai penugasan dari Ketum baik itu di LIB, di Timnas, kalau diizinkan Ketum, saya tak punya posisi di komite tetap ini, walaupun Ketum agak berat, tapi akhirnya diizinkan juga,” sambungnya.

Kendati namanya tidak masuk dalam susunan, Amali tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, dia sebagai Waketum PSSI akan tetap menjalankan serta membantu tugas-tugas yang ada. Pria asal Gorontalo itu menegaskan bahwa yang terpenting adalah masalah kinerja yang dijalankan.

“Bagi saya ada atau tidak ada nama saya di situ, saya sebagai Waketum PSSI, tetap ada kewajiban untuk melakukan tugas-tugas membantu Ketum untuk mengawasi semua komite tetap ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640061/link-live-streaming-timnas-indonesia-u17-vs-zambia-di-piala-dunia-u17-2025-pom.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Zambia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/22/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Bos Ducati Bocorkan Sisi Lain Marc Marquez yang Jarang Diketahui Publik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement