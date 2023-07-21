Resmi, Borneo FC Umumkan Kedatangan Felipe Cadenazzi

SAMARINDA – Borneo FC mengumumkan kedatangan pemain baru, yakni Felipe Cadenazzi di akhir jendela transfer Liga 1 2023-2024. Pemain asal Argentina itu bermain sebagai striker dan diharapkan dapat menjadi mesin gol andalan tim berjuluk Pesut Etam itu di musim 2023-2024.

“Borneo FC secara resmi mengumumkan Felipe Cadenazzi sebagai striker anyar untuk mengarungi musim kompetisi 2023-2024,” tulis laman resmi Borneo FC, dikutip pada Jumat (21/7/2023).

Meski sudah resmi bergabung, Borneo FC tak memberikan detail dari perekrutan Cadenazzi. Sehingga tidak diketahui kontrak yang ditandatangani oleh pemain berusia 31 tahun itu bersama Borneo FC.

Terlepas dari itu semua, kehadiran mantan pemain klub Cile, Magallanes CF itu disambut baik oleh pendukung Pesut Etam. Cadenazzi pun ditargetkan untuk membawa Pesut Etam meraih prestasi pada Liga 1 musim ini.

“Kehadirannya diharapkan mampu membawa Borneo FC mencapai target musim ini,” tulis keterangan Borneo FC.

Cadenazzi akan merapat ke Samarinda, Kalimantan Timur pada awal pekan depan. Presiden Borneo FC, Nabil Husien Said Amin pun menyambut kedatangan Cadenazzi dengan tangan terbuka.