Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi, Borneo FC Umumkan Kedatangan Felipe Cadenazzi

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |13:45 WIB
Resmi, Borneo FC Umumkan Kedatangan Felipe Cadenazzi
Pemain asal Argentina, Felipa Cadenazzi resmi gabung Borneo FC. (Foto: Instagram/felicadenazzi)
A
A
A

SAMARINDA Borneo FC mengumumkan kedatangan pemain baru, yakni Felipe Cadenazzi di akhir jendela transfer Liga 1 2023-2024. Pemain asal Argentina itu bermain sebagai striker dan diharapkan dapat menjadi mesin gol andalan tim berjuluk Pesut Etam itu di musim 2023-2024.

“Borneo FC secara resmi mengumumkan Felipe Cadenazzi sebagai striker anyar untuk mengarungi musim kompetisi 2023-2024,” tulis laman resmi Borneo FC, dikutip pada Jumat (21/7/2023).

Meski sudah resmi bergabung, Borneo FC tak memberikan detail dari perekrutan Cadenazzi. Sehingga tidak diketahui kontrak yang ditandatangani oleh pemain berusia 31 tahun itu bersama Borneo FC.

Terlepas dari itu semua, kehadiran mantan pemain klub Cile, Magallanes CF itu disambut baik oleh pendukung Pesut Etam. Cadenazzi pun ditargetkan untuk membawa Pesut Etam meraih prestasi pada Liga 1 musim ini.

Felipe Cadenazzi resmi gabung Borneo FC

“Kehadirannya diharapkan mampu membawa Borneo FC mencapai target musim ini,” tulis keterangan Borneo FC.

Cadenazzi akan merapat ke Samarinda, Kalimantan Timur pada awal pekan depan. Presiden Borneo FC, Nabil Husien Said Amin pun menyambut kedatangan Cadenazzi dengan tangan terbuka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640105/daftar-susunan-pemain-timnas-indonesia-u17-vs-zambia-di-piala-dunia-u17-2025-ewp.webp
Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Zambia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/mladen_zizovic.jpg
Tragedi Sepak Bola Serbia! Pelatih Radnicki 1923 Mladen Zizovic Meninggal Dunia Saat Laga Berlangsung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement