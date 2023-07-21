Mantan Pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo Resmi Gabung Arema FC

MANTAN pemain Timnas Indonesia, Greg Nwokolo, resmi gabung Arema FC di Liga 1 2023-2024. Kepastian bergabungnya pemain naturalisasi asal Nigeria itu diumumkan Singo Edan -julukan Arema FC- di laman resminya pada hari ini, Jumat (21/7/2023) siang WIB.

"Greg Nwokolo memastikan diri kembali berkostum Arema FC di musim Liga 1 2023-2024," tulis pernyataan resmi Arema FC di laman mereka, dikutip Jumat (21/7/2023).

Greg Nwokolo memang tidak asing di telinga publik sepakbola Indonesia khususnya Aremania -suporter Arema FC. Sebab, eks bomber Persija Jakarta itu sebelumnya juga pernah memperkuat Singo Edan di musim 2012-2013.

Bahkan, Greg Nwokolo menjadi bagian penting bagi Arema FC dengan mencetak 15 gol di Liga Indonesia 2012-2013. Saat itu, bomber veteran tersebut berkolaborasi dengan tiga penyerang lainnya yakni Alberto Goncalves, Cristian Gonzales dan Kayamba Gumbs.

Greg Nwokolo pun mengaku kegirangan bisa kembali berseragam Arema FC untuk kedua kalinya di Liga 1 2023-2024. Penyerang 37 tahun itu berharap bisa berkontribusi maksimal untuk Singo Edan hingga mempersembahkan trofi juara.

“Tentu sangat senang bisa kembali ke tim ini (Arema FC), semoga saya bisa memberikan kontribusi positif untuk tim ini,” ungkap Greg Nwokolo.