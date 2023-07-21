PT LIB Pastikan Liga 2 2023-2024 Mulai September, Jadwal Disesuaikan dengan Liga 1 2023-2024

DIREKTUR Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus memastikan kompetisi kasta kedua sepakbola Indonesia, Liga 2 2023-2024, akan dimulai pada September 2023. Jadwal pertandingan nantinya akan disesuaikan dengan Liga 1 2023-2024.

PT LIB baru saja selesai menggelar pertemuan dengan klub pada Kamis (20/7/2023) malam WIB. Dalam pertemuan itu, sejumlah hal penting disampaikan oleh PT LIB kepada para pemilik klub, termasuk soal laga perdana dan jadwal pertandingan.

Selepas pertemuan itu, Ferry menyatakan kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia itu akan dimulai pada September 2023. Namun, belum ada tanggal pasti. Ferry hanya menyatakan Liga 2 paling lambat dimulai pada tanggal 8 September.

“Hari ini kita ada pertemuan pemilik klub jilid 2. Ada beberapa poin yang disampaikan ke para pemilik klub. Pertama kita tetapkan kick-off (laga perdana) September awal. Paling telat tanggal 8,” papar Ferry kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

BACA JUGA:

Dengan demikian, dipastikan Liga 2 akan bergulir mulai September mendatang. Sementara itu, Ferry mengatakan PT LIB juga sudah menyampaikan perihal jadwal pertandingan kepada pihak klub yang akan berkompetisi.

“Jadwal sangat penting diatur. Sehingga proses perpindahan jadwal penting. Supaya stadion bisa sharing,” ujar Ferry.