Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persib Bandung Butuh Usaha Keras untuk Jadikan Benjamin Mora sebagai Pelatih Maung Bandung

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:02 WIB
Penyebab Persib Bandung Butuh Usaha Keras untuk Jadikan Benjamin Mora sebagai Pelatih Maung Bandung
Benjamin Mora dikaitkan dnegan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@misterbenjaminmora)
A
A
A

PENYEBAB Persib Bandung butuh usaha keras untuk jadikan Benjamin Mora sebagai pelatih mereka akan diulas Okezone. Pelatih asal Meksiko ini kencang dirumorkan menjadi pelatih Persib Bandung selanjutnya menggantikan Luis Milla.

Sejatinya nama Benjamin Mora sudah muncul ke permukaan semenjak Robert Rene Alberts dipecat Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di awal Liga 1 2022-2023. Benjamin Mora yang kala itu berstatus tanpa klub ramai dikait-kaitkan dengan Persib Bandung.

Benjamin Mora

(Benjamin Mora dikait-kaitkan dengan Persib Bandung)

Rumor itu menguat karena Benjamin Mora mengikuti akun Instagram Persib Bandung, @persib. Hanya saja, rumor di atas menguap begitu saja setelah Persib Bandung akhirnya menunjuk Luis Milla sebagai pelatih.

Beberapa hari setelahnya, Benjamin Mora melanjutkan karier bersama klub kasta teratas Liga Meksiko, Atlas. Hingga saat ini, Benjamin Mora masih terikat kontrak bersama Atlas.

Benjamin Mora membawa Atlas untuk sementara duduk di posisi tujuh Liga Meksiko 2023-2024 dengan koleksi empat angka. Atlas terpaut lima poin dari Guadalajara di puncak klasemen.

Berhubung Benjamin Mora masih terikat kontrak dengan Atlas ini lah, sulit bagi Persib Bandung mendapatkan jasa pelatih 44 tahun tersebut. Jika ingin mengontrak Benjamin Mora, Persib Bandung mesti menebus klausul lepas juru taktik yang merawat brewoknya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/03/11/1639853/jadwal-timnas-indonesia-u17-di-piala-dunia-u17-2025-lawan-zambia-di-laga-perdana-zet.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Lawan Zambia di Laga Perdana!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/marselino_ferdinan.jpg
Marselino Ferdinan Pamer Skill di AS Trencin, Komentar Ole Romeny dan Mauro Zijlstra Jadi Sorotan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement