Penyebab Persib Bandung Butuh Usaha Keras untuk Jadikan Benjamin Mora sebagai Pelatih Maung Bandung

PENYEBAB Persib Bandung butuh usaha keras untuk jadikan Benjamin Mora sebagai pelatih mereka akan diulas Okezone. Pelatih asal Meksiko ini kencang dirumorkan menjadi pelatih Persib Bandung selanjutnya menggantikan Luis Milla.

Sejatinya nama Benjamin Mora sudah muncul ke permukaan semenjak Robert Rene Alberts dipecat Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di awal Liga 1 2022-2023. Benjamin Mora yang kala itu berstatus tanpa klub ramai dikait-kaitkan dengan Persib Bandung.

(Benjamin Mora dikait-kaitkan dengan Persib Bandung)

Rumor itu menguat karena Benjamin Mora mengikuti akun Instagram Persib Bandung, @persib. Hanya saja, rumor di atas menguap begitu saja setelah Persib Bandung akhirnya menunjuk Luis Milla sebagai pelatih.

Beberapa hari setelahnya, Benjamin Mora melanjutkan karier bersama klub kasta teratas Liga Meksiko, Atlas. Hingga saat ini, Benjamin Mora masih terikat kontrak bersama Atlas.

Benjamin Mora membawa Atlas untuk sementara duduk di posisi tujuh Liga Meksiko 2023-2024 dengan koleksi empat angka. Atlas terpaut lima poin dari Guadalajara di puncak klasemen.

Berhubung Benjamin Mora masih terikat kontrak dengan Atlas ini lah, sulit bagi Persib Bandung mendapatkan jasa pelatih 44 tahun tersebut. Jika ingin mengontrak Benjamin Mora, Persib Bandung mesti menebus klausul lepas juru taktik yang merawat brewoknya tersebut.