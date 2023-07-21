Profil Levy Madinda Pemain Anyar Persib Bandung, Eks Bintang Celta Vigo yang Juga Rekan Pierre-Emerick Aubameyang di Timnas Gabon

PROFIL Levy Madinda, pemain anyar Persib Bandung, eks bintang Celta Vigo yang juga rekan Pierre-Emerick Aubameyang di Timnas Gabon akan diulas Okezone. Levy Madinda secara resmi gabung Maung Bandung -julukan Persib Bandung- pada Kamis 20 Juli 2023 malam WIB

Gelandang serang 31 tahun itu menjadi rekrutan pemain asing terakhir Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2023 ini. Maung Bandung merekrut Levy Madinda dengan status pinjaman dari klub Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT).

(Levy Madinda resmi gabung Persib Bandung)

Pemain berpaspor Gabon itu dipinjam Persib Bandung sampai 31 Desember 2023 atau setengah musim. Kehadiran Levy Madinda di Maung Bandung untuk menggantikan Tyronne del Pino yang dipulangkan ke Spanyol karena mengalami cedera.

Lantas, seperti apa sebenarnya profil Levy Madinda? Mengutip dari Transfermarkt, Levy Madina merupakan gelandang serang kelahiran Libreville, Gabon, pada 22 Juni 1992 atau sekarang berusia 31 tahun.

Dalam kariernya, Levy Madina pernah memperkuat sejumlah klub papan atas di berbagai kompetisi seperti Liga Spanyol, Liga Turki, hingga Liga Super Malaysia. Ia memulai karier profesionalnya di negaranya memperkuat Stade Mandji Port-Gentil.

Kemudian pada Juli 2010, Levy Madina bergabung ke klub asal Spanyol, Celta Vigo B. Selama tiga musim di tim muda Celta Vigo, Levy Madinda naik kelas ke tim senior Celta Vigo pada 2013.