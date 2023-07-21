Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil Levy Madinda Pemain Anyar Persib Bandung, Eks Bintang Celta Vigo yang Juga Rekan Pierre-Emerick Aubameyang di Timnas Gabon

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |05:54 WIB
Profil Levy Madinda Pemain Anyar Persib Bandung, Eks Bintang Celta Vigo yang Juga Rekan Pierre-Emerick Aubameyang di Timnas Gabon
Levy Madinda resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@levymadinda11)
A
A
A

PROFIL Levy Madinda, pemain anyar Persib Bandung, eks bintang Celta Vigo yang juga rekan Pierre-Emerick Aubameyang di Timnas Gabon akan diulas Okezone. Levy Madinda secara resmi gabung Maung Bandung -julukan Persib Bandung- pada Kamis 20 Juli 2023 malam WIB

Gelandang serang 31 tahun itu menjadi rekrutan pemain asing terakhir Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2023 ini. Maung Bandung merekrut Levy Madinda dengan status pinjaman dari klub Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT).

Levy Madinda

(Levy Madinda resmi gabung Persib Bandung)

Pemain berpaspor Gabon itu dipinjam Persib Bandung sampai 31 Desember 2023 atau setengah musim. Kehadiran Levy Madinda di Maung Bandung untuk menggantikan Tyronne del Pino yang dipulangkan ke Spanyol karena mengalami cedera.

Lantas, seperti apa sebenarnya profil Levy Madinda? Mengutip dari Transfermarkt, Levy Madina merupakan gelandang serang kelahiran Libreville, Gabon, pada 22 Juni 1992 atau sekarang berusia 31 tahun.

Dalam kariernya, Levy Madina pernah memperkuat sejumlah klub papan atas di berbagai kompetisi seperti Liga Spanyol, Liga Turki, hingga Liga Super Malaysia. Ia memulai karier profesionalnya di negaranya memperkuat Stade Mandji Port-Gentil.

Kemudian pada Juli 2010, Levy Madina bergabung ke klub asal Spanyol, Celta Vigo B. Selama tiga musim di tim muda Celta Vigo, Levy Madinda naik kelas ke tim senior Celta Vigo pada 2013.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1640023/anthony-ginting-absen-di-korea-masters-2025-pgn.webp
Anthony Ginting Absen di Korea Masters 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/pembalap_indonesia_kiandra_ramadhipa_meraih_keme.jpg
Komentar Haru Kiandra Ramadhipa Usai Juara di Barcelona: Ini untuk Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement