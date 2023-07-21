Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

4 Pemain Bintang Real Madrid yang Tolak Mentah-Mentah Kedatangan Kylian Mbappe, Nomor 1 Takut Kalah Saing

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:20 WIB
4 Pemain Bintang Real Madrid yang Tolak Mentah-Mentah Kedatangan Kylian Mbappe, Nomor 1 Takut Kalah Saing
4 Pemain Bintang Real Madrid yang Tolak Mentah-Mentah Kedatangan Kylian Mbappe. (Foto: Instagram/k.mbappe)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain bintang Real Madrid tolak mentah-mentah kedatangan Kylian Mbappe. Hal ini lantas membuat proses transfer sang bintang Timnas Prancis itu semakin sulit.

Seperti yang telah diketahui, Kylian Mbappe kembali dikaitkan dengan Real Madrid setelah pemain andalan Paris Saint-Germain (PSG) itu mengatakan enggan memperpanjang kontraknya bersama Le Parisiens.

Sebelumnya, Mbappe berniat bertahan di PSG hingga kontraknya habis pada 2024 mendatang. Akan tetapi, PSG tidak ingin melepas Mbappe secara gratis tahun depan dan memaksa sang bintang untuk memperpanjang kontraknya sekarang atau hengkang musim panas ini juga.

Real Madrid menjadi tim terdepan yang kemungkinan akan mendapatkan tanda tangan sang pemain. Sayangnya Los Blancos terhadang jalan terjal di mana selain harga Mbappe yang terlampau mahal, beberapa penggawa Madrid juga menolak sang pemain secara mentah-mentah. Lantas siapa saja mereka?

Berikut adalah 4 pemain bintang Real Madrid tolak mentah-mentah kedatangan Kylian Mbappe.

4. Vinicius Jr

Vinicius Junior

Vinicius Junior menjadi pemain pertama yang menolak kedatangan Mbappe ke Santiago Bernabeu. Seperti yang diketahui, sepeninggal Karim Benzema yang hijrah ke Arab Saudi, Vini akan menjadi tumpuan lini depan Los Blancos musim depan.

Namun kedatangan Mbappe ke Madrid akan membuat Vini gagal mendapatkan posisi itu.

3. Rodrygo Goes

Rodrygo Goes

Selain Vinicius, Rodrygo juga akan menjadi tumpuan lini serang Real Madrid musim depan. Dengan datangnya Mbappe, tidak menutup kemungkinan jika posisinyalah yang akan tergeser.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180900/pesepakbola_top_dunia_kompak_hina_indonesia_dfb-KQ5N_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Hina Indonesia, Nomor 1 Sebut Indonesia Negara Miskin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179934/timnas_jerman_u_17-PGXW_large.jpg
5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Segrup dengan Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179576/timnas_indonesia_u_17-7fzB_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-17 yang Resmi Dipanggil ke Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Kiper FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/261/3179137/4_calon_lawan_persib_bandung_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-hdTv_large.jpg
4 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Australia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640105/daftar-susunan-pemain-timnas-indonesia-u17-vs-zambia-di-piala-dunia-u17-2025-ewp.webp
Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Zambia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_indonesia_u_17.jpg
Profil Choi Joo Young Dokter Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement