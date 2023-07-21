4 Pemain Bintang Real Madrid yang Tolak Mentah-Mentah Kedatangan Kylian Mbappe, Nomor 1 Takut Kalah Saing

SEBANYAK 4 pemain bintang Real Madrid tolak mentah-mentah kedatangan Kylian Mbappe. Hal ini lantas membuat proses transfer sang bintang Timnas Prancis itu semakin sulit.

Seperti yang telah diketahui, Kylian Mbappe kembali dikaitkan dengan Real Madrid setelah pemain andalan Paris Saint-Germain (PSG) itu mengatakan enggan memperpanjang kontraknya bersama Le Parisiens.

Sebelumnya, Mbappe berniat bertahan di PSG hingga kontraknya habis pada 2024 mendatang. Akan tetapi, PSG tidak ingin melepas Mbappe secara gratis tahun depan dan memaksa sang bintang untuk memperpanjang kontraknya sekarang atau hengkang musim panas ini juga.

Real Madrid menjadi tim terdepan yang kemungkinan akan mendapatkan tanda tangan sang pemain. Sayangnya Los Blancos terhadang jalan terjal di mana selain harga Mbappe yang terlampau mahal, beberapa penggawa Madrid juga menolak sang pemain secara mentah-mentah. Lantas siapa saja mereka?

Berikut adalah 4 pemain bintang Real Madrid tolak mentah-mentah kedatangan Kylian Mbappe.

4. Vinicius Jr





Vinicius Junior menjadi pemain pertama yang menolak kedatangan Mbappe ke Santiago Bernabeu. Seperti yang diketahui, sepeninggal Karim Benzema yang hijrah ke Arab Saudi, Vini akan menjadi tumpuan lini depan Los Blancos musim depan.

Namun kedatangan Mbappe ke Madrid akan membuat Vini gagal mendapatkan posisi itu.

3. Rodrygo Goes





Selain Vinicius, Rodrygo juga akan menjadi tumpuan lini serang Real Madrid musim depan. Dengan datangnya Mbappe, tidak menutup kemungkinan jika posisinyalah yang akan tergeser.