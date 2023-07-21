Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bruno Fernandes Jadi Kapten Manchester United, Ini Wejangan Rio Ferdinand

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:10 WIB
Bruno Fernandes Jadi Kapten Manchester United, Ini Wejangan Rio Ferdinand
Bruno Fernandes/Foto: Instagram
BRUNO Fernandes resmi ditunjuk sebagai kapten baru Manchester United di musim 2023-2024. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, pun langsung memberikan wejangan kepada pemain berkebangsaan Portugal tersebut.

Ya, Bruno Fernandes dipercaya oleh pelatih Manchester United, Erik Ten Hag untuk menjabat sebagai kapten. Gelandang berusia 28 tahun itu dipercaya sebagai kapten baru dengan menggantikan peran dari Harry Maguire.

Ferdinand pun turut senang dengan kabar Bruno Fernandes yang menjadi kapten baru untuk Manchester United. Dia pun tak heran dengan keputusan Ten Hag yang mempercayakan jabatan kapten kepada Bruno Fernandes.

Pria yang sekarang berprofesi sebagai pundit sepak bola itu menilai, kompatriot Cristiano Ronaldo itu memang layak mendapatkan jabatan tersebut. Hal itu telah dibuktikan oleh Bruno Fernandes di dalam lapangan sejak bergabung bersama Manchester United pada 2020 lalu.

“Sungguh suatu kehormatan bermain untuk Manchester United dan diberi tanggung jawab ekstra untuk memimpin tim adalah sesuatu yang istimewa,” kata Ferdinand, dilansir dari Metro, Jumat (21/7/2023)

“Bruno telah memberikan angka dan penampilan sepanjang waktunya dengan seragam merah yang membuat pengumumannya sebagai kapten menjadi sesuatu yang tak terelakkan,” lanjutnya.

