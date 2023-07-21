Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Dites Mental Pelatih Ipswich Town, Batal Dipinjamkan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:29 WIB
Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Dites Mental Pelatih Ipswich Town, Batal Dipinjamkan?
Mental Elkan Baggott diuji pemain Ipswich Town. (Foto: Instagram Ipswich Town)
A
A
A

PELATIH Ipswich Town, Kieran McKenna, mengaku mengetes mental para pemainnnya, termasuk Elkan Baggott. Cara Kieran McKenna menguji mental Elkan Baggott dan kawan-kawan dengan memasukkan mereka di ujung laga uji coba pramusim yang mempertemukan Ipswich Town vs Preston North End, Kamis 20 Juli 2023 dini hari WIB.

Dalam laga tersebut Ipswich Town mencetak dua gol lebih dulu via aksi Conor Champlin dan George Hirst. Kemudian Preston North End memperkecil kedudukan lewat gol Felipe Rodriguez-Gentile pada menit 80.

Ipswich Town

(Ipswich Town menang 2-1 atas Preston North End)

Berselang tiga menit, Kieran McKenna memasukkan sejumlah pemain Ipswich Town seperti Finley Barbrook, Ryan Carr dan Elkan Baggott. Nama-nama ini dimasukkan Kieran McKenna untuk menguji sejauh mana mental mereka sanggup menahan tekanan lawan.

Sekadar diketahui, setelah Preston North End mencetak gol pada menit 80, Ipswich Town lebih banyak tertekan. Karena itu, Kieran McKenna memasukan dua bek tengah sekalius, yang mana salah satunya Elkan Baggott.

Alhasil, Elkan Baggott sanggup menahan tekanan dari pemain-pemain Preston North End. Ipswich Town pun mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1 atas sang lawan.

“Saya bahagia tim kami sanggup melewatinya (menghadapi tekanan lawan). Hal itu merupakan pengalaman luar biasa, terutama bagi Fin Barbrook dan Ryan Carr, bahkan Elkan Baggott sekalipun. Mereka mendapatkan 10 menit yang sangat berarti,” kata Kieran McKenna mengutip dari Ipswich Star, Jumat (21/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
