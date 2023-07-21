Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gabung Manchester United, Andre Onana Siap Bantu Erik Ten Hag Bawa Setan Merah Berjaya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:42 WIB
Gabung Manchester United, Andre Onana Siap Bantu Erik Ten Hag Bawa Setan Merah Berjaya
Andre Onana senang bisa bereuni dengan Erik Ten Hag di Manchester United. (Foto: Instagram/manchesterunited)
A
A
A

MANCHESTER – Pemain anyar Manchester United, Andre Onana senang bukan main karena sudah resmi menjadi bagian dari Setan Merah. Hal yang membuat Onana senang karena ia dapat kembali bekerja di bawah Erik Ten Hag.

Seperti yang diketahui, Onana dan Ten Hag pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam sebelum akhirnya sama-sama memutuskan pindah klub. Kini setelah berpisah, nyatanya mereka menyatu kembali.

Hal itu jelas membuat Onana senang. Kini, target kiper berusia 27 tahun itu adalah membantu Erik Ten Hag membawa Manchester United bersinar seperti yang diinginkan pelatih asal Belanda tersebut.

“Saya senang dengan kesempatan untuk bekerja lagi dengan Erik ten Hag, dan saya tidak sabar untuk memainkan peran saya dalam kesuksesan yang saya tahu dia bertekad untuk mewujudkannya di klub sepakbola yang hebat ini,” kata Onana, dilansir dari situs resmi Man United, Jumat (21/7/2023).

Andre Onana

Onana tidak bisa menutupi rasa bahagianya karena bisa menjadi bagian dari Man United. Dia pun siap memberikan performa yang maksimal karena memiliki ambisi besar untuk bisa meninggalkan jejak warisan untuk tim asal Manchester, Inggris tersebut.

“Bergabung dengan Manchester United adalah suatu kehormatan yang luar biasa dan saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya untuk mencapai momen ini, mengatasi banyak rintangan di sepanjang jalan,” sambung Onana.

Halaman:
1 2
      
