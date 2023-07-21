Kisah Perjalanan Karier Andre Onana, Kiper Baru Manchester United yang Punya Sepatu dari Mall Depok

KISAH perjalanan karier Andre Onana, kiper baru Manchester United yang punya modal sepatu dari mall Depok menarik untuk dibahas. Perjalanan karier penjaga gawang asal Kamerun ini memang tak mulus.

Selain harus berlatih keras agar dilirik oleh klub-klub besar Eropa, Andre Onana juga harus menghadapi berbagai macam ujian di depan mata. Salah satunya terjadi saat Piala Dunia 2022.

Lantas, bagaimana kisah perjalanan karier Andre Onana kiper baru Manchester United yang punya modal sepatu dari mall Depok?

Karier Andre Onana bermula dari sang kakak, yakni Nnana Onana, yang pernah merumput di Indonesia. Kala itu, sang kakak pernah membela PSPS Pekanbaru, Persis Solo, hingga Persikad Depok.

Saat membela Persikad Depok inilah, Nnana menunjukkan dukungannya kepada sang adik yang tengah merintis karier sebagai pesepakbola. Bentuk dukungan Nnana kepada Andre adalah dengan mengirim beberapa peralatan sepakbola, seperti sarung tangan, baju, dan sepatu bola yang ia beli di mall Depok ke Kamerun.

Nnana Onana sendiri menjadi salah satu inspirasi Andre Onana untuk menjadi seorang pesepakbola. Andre mengawali kariernya di negeri sendiri dengan bergabung bersama SSB milik Samuel Etoo, salah satu legenda hidup persepakbolaan Kamerun.

Setelah itu, Andre Onana memutuskan untuk merantau ke Eropa dengan bergabung bersama La Masia, akademi sepakbola milik Barcelona. Selama lima tahun di La Masia, Andre terbilang cukup menonjol. Namun, kemampuannya tertutup oleh Victor Valdes.