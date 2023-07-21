Andre Onana Resmi Gabung Manchester United, Pesepakbola yang Punya Kaitan dengan Indonesia

ANDRE Onana resmi gabung Manchester United. Kabar ini tentunya mencuri perhatian lebih karena pesepakbola yang satu ini pun sendiri diketahui punya kaitan dengan Indonesia.

Ya, Man United akhirnya merekrut kiper asal Kamerun, Andre Onana, dari Inter Milan. Pengumuman itu disampaikan di laman resminya pada Jumat (21/7/2023) dini hari WIB.

Onana sendiri diikat kontrak panjang oleh Man United hingga 2028. Dia direkrut Man United untuk menggantikan David de Gea yang hengkang dari Old Trafford di musim panas 2023 ini, usai kontraknya habis.

“Andre Onana telah bergabung dengan Manchester United dengan kontrak yang berjalan hingga Juni 2028, dengan opsi satu tahun lagi,” tulis Man United di laman resminya.

“Kiper asal Kamerun itu mencatatkan 104 clean sheet dalam 255 penampilan klub. Dia memenangkan tiga gelar liga dan dua Piala KNVB bersama Ajax, sebelum bergabung dengan Inter pada 2022,” lanjut Man United.

“Musim lalu, ia menjuarai Coppa Italia dan mencatatkan clean sheet terbanyak di Liga Champions,” jelasnya.