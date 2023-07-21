Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Andre Onana Resmi Gabung Manchester United, Pesepakbola yang Punya Kaitan dengan Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |06:09 WIB
Andre Onana Resmi Gabung Manchester United, Pesepakbola yang Punya Kaitan dengan Indonesia
Andre Onana resmi gabung Manchester United. (Foto: Instagram/@andreonana24)
A
A
A

ANDRE Onana resmi gabung Manchester United. Kabar ini tentunya mencuri perhatian lebih karena pesepakbola yang satu ini pun sendiri diketahui punya kaitan dengan Indonesia.

Ya, Man United akhirnya merekrut kiper asal Kamerun, Andre Onana, dari Inter Milan. Pengumuman itu disampaikan di laman resminya pada Jumat (21/7/2023) dini hari WIB.

Andre Onana

Onana sendiri diikat kontrak panjang oleh Man United hingga 2028. Dia direkrut Man United untuk menggantikan David de Gea yang hengkang dari Old Trafford di musim panas 2023 ini, usai kontraknya habis.

“Andre Onana telah bergabung dengan Manchester United dengan kontrak yang berjalan hingga Juni 2028, dengan opsi satu tahun lagi,” tulis Man United di laman resminya.

“Kiper asal Kamerun itu mencatatkan 104 clean sheet dalam 255 penampilan klub. Dia memenangkan tiga gelar liga dan dua Piala KNVB bersama Ajax, sebelum bergabung dengan Inter pada 2022,” lanjut Man United.

“Musim lalu, ia menjuarai Coppa Italia dan mencatatkan clean sheet terbanyak di Liga Champions,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639879/fajar-alfian-resmi-bercerai-dengan-muhammad-rian-ardianto-pernah-pertahankan-gelar-all-england-yij.webp
Fajar Alfian Resmi Bercerai dengan Muhammad Rian Ardianto: Pernah Back to Back Gelar All England
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Jay Idzes Kena Semprot Pelatih usai Sassuolo Ditumbangkan Genoa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement