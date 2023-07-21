Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Cuci Gudang, Mauricio Pochettino Kirim Kode Bakal Lepas Pemain Lagi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |05:29 WIB
Chelsea Cuci Gudang, Mauricio Pochettino Kirim Kode Bakal Lepas Pemain Lagi
Chelsea resmi tunjuk Mauricio Pochettino jadi pelatih baru. (Foto: Chelsea)
A
A
A

CAROLINA Chelsea cuci gudang dengan melepas banyak pemainnya di bursa transfer musim panas 2023 ini. Tampaknya, misi cuci gudang Chelsea pun masih akan berlanjut karena sang pelatih, Mauricio Pochettino, kirim kode bakal melepas pemainnya lagi.

Menurut Pochettino, pemain yang dimiliki Chelsea terlalu banyak saat ini. Karena itu, The Blues -julukan Chelsea- berpeluang melepas pemainnya, baik dengan status pinjaman ataupun secara permanen.

Chelsea

Pochettino dan tim pelatih sendiri perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk mempertimbangkan pemain mana yang bisa masuk ke tim utama atau harus dipinjamkan. Semua itu dilakukan agar semua pemain mendapat menit bermain.

Terlebih, pemain Chelsea kini, banyak yang masih muda sehingga harus sering tampil agar terus berkembang. Laga pramusim yang sedang mereka jalani di Amerika Serikat pun tampaknya bakal menjadi tempat bagi pelatih asal Argentina itu untuk menilai performa pasukan mudanya.

"Ada terlalu banyak pemain. Kami perlu menilai dan menganalisis dan melihat apa yang terjadi dengan mereka di musim ini. Banyak keputusan yang perlu kami ambil,” kata Pochettino, dilansir dari Football London, Jumat (21/7/2023).

"Tapi, bagus untuk memiliki kesempatan untuk melihat semua anak muda ini yang dapat menunjukkan kualitas mereka. Penting bagi mereka dan bagi kami untuk memiliki penilaian yang nyata,” tambahnya.

“Yang pasti, mereka memiliki kualitas. Tapi mereka membutuhkan waktu dan ruang untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing untuk mendapatkan tempat di skuat,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
