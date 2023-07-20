Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Bocorkan Kriteria Pemain Idaman Bima Sakti untuk Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka: Disiplin dan Rajin Ibadah

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |22:24 WIB
Bocorkan Kriteria Pemain Idaman Bima Sakti untuk Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka: Disiplin dan Rajin Ibadah
Pemain Persis Solo, Arkhan Kaka tengah menjalani seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/arkhan8kaka)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Persis Solo, Arkhan Kaka tengah mengikuti seleksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Dalam proses seleksi tersebut, Arkhan Kaka pun membocorkan kriteria pemain idaman yang diinginkan pelatih Bima Sakti berada di skuad Timnas Indonesia U-17.

Ya, saat ini tim kepelatihan Bima Sakti tengah melakukan seleksi pemain dan nantinya ia akan memilih sejumlah pemain yang akan membela Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Arkhan Kaka pun saat ini sedang mencoba agar dapat lolos seleksi dan mengikuti turnamen akbar yang digelar di Indonesia tersebut. Untuk bisa lolos seleksi, Bima Sakti memiliki berbagai kriteria yang diinginkan.

Arkhan Kaka pun mengetahui apa saja kriteria yang diminta Bima Sakti. Dari sikap disiplin, dapat konsentrasi penuh saat latihan, dan yang terpenting tidak lupa ibadah di luar lapangan.

Arkhan Kaka

"Untuk Coach Bima sama seperti kemarin-kemarin, kita harus disiplin, fokus, konsentrasi setiap latihan, dan harus jaga ibadah juga di luar lapangan," tutur Arkhan kepada awak media termasuk MNC Portal Media seusai sesi latihan, Kamis (20/7/2023).

"Kalau di dalam lapangan, kita harus fokus dalam latihan, kerja keras, motivasi, dan semangat juang tinggi," lanjutnya.



      

