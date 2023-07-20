Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Saddil Ramdani, Pemain Berbakat Timnas Indonesia yang Punya Emosi Mudah Tersulut

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:40 WIB
Kisah Saddil Ramdani, Pemain Berbakat Timnas Indonesia yang Punya Emosi Mudah Tersulut
Pemain Timnas Indonesia, Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/saddilramdanii)
KISAH Saddil Ramdani, pemain berbakat Timnas Indonesia yang punya emosi mudah tersulut akan dibahas Okezone di artikel ini. Deretan kontroversi sempat menghantui pemain berusia 24 tahun itu sepanjang kariernya.

Saddil Ramdani menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan Timnas Indonesia. Pada usianya yang sangat muda ia sudah memperkuat Timnas Indonesia berbagai kelompok usia. Kariernya juga sangat gemilang saat membela klub, seperti Persela Lamongan (2016/-019) dan Bhayangkara FC (2020-2021).

Pemain berusia 24 tahun itu bahkan melebarkan sayapnya dengan bermain di Liga Malaysia bersama Pahang (2019-2020) dan kini ia bermain Sabah FC sejak musim 2021.

Sayangnya, Saddil Ramdani yang merupakan pemain berbakat Timnas Indonesia itu juga terkenal karena punya emosi mudah tersulut. Kesulitan Saddil Ramdani dalam mengelola emosi beberapa kali membuatnya hampir menghancurkan kariernya sendiri.

Saddil Ramdani sempat melakukan kesalahan ketika Timnas Indonesia U-19 bertanding melawan Timnas Thailand U-19 di ajang Piala AFF U-18 2017. Pemain asal Sulawesi Tenggara itu ditarik dari lapangan setelah satu menit bermain karena mendapat kartu merah.

Saddil Ramdani

Emosi Saddil Ramdani tersulut ketika pemain Timnas Thailand U-19 menendangnya dari belakang. Saddil Ramdani lantas menyikut dada lawan itu hingga terjatuh. Alhasil Timnas Indonesia U-19 harus bermain dengan 10 orang saja.

Lebih lanjut, winger Timnas Indonesia itu juga sempat dilaporkan karena melakukan kekerasan kepada kekasihnya, berinisial AS pada 2018 lalu. Permasalahan itu selesai dengan perdamaian, tetapi kembali mencuat pada 2019.

