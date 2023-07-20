3 Daerah Indonesia yang Tak Disangka Jadi Gudangnya Pemain Sepakbola, Nomor 1 Papua!

3 Daerah Indonesia yang Tak Disangka Jadi Gudangnya Pemain Sepakbola. (Foto: PSSI)

DERETAN 3 daerah di Indonesia yang tak disangka jadi gudangnya pemain sepakbola menarik untuk diketahui. Ya, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mencapai 278 juta, tentu menjadi hal wajar jika Indonesia memiliki talenta-talenta yang mumpuni di berbagai bidang termasuk sepakbola.

Setiap tahun, ada banyak pemain-pemain muda berbakat yang terus bermunculan di ranah sepakbola tanah air. Mulai dari penjaga gawang sekelas Ernando Ari, pemain bertahan seperti Asnawi Mangkualam, hingga gelandang serang seperti Marselino Ferdinan.

Semua pemain berbakat selalu saja bermunculan dari setiap daerah di Indonesia. Namun tanpa disangka, jika menilik dari deretan pemain-pemain tim nasional setiap tahunnya. Ada beberapa daerah yang selalu menyumbangkan banyak pemain di dalamnya.

Berikut adalah 3 daerah di Indonesia yang tak disangka jadi gudangnya pemain sepakbola.

3. Maluku





Daerah Maluku, terkhusus Tulehu telah melahirkan banyak pemain bertalenta untuk Indonesia. Para pemain asal Tulehu identik dengan kecepatan, akurasi umpan, serta ketahanan fisik yang sangat mumpuni.

Contoh pemain asal Maluku yang pernah memperkuat Timnas Indonesia antara lain adalah Manahati Lestusen, Ramdani Lestaluhu, Rizky Pellu, hingga Hasim Kipuw.

2. Jawa Barat





Jawa Barat juga dikenal banyak melahirkan pemain sepakbola bertalenta sepanjang tahun. Setiap tahun, talenta-talenta asal Jawa Barat hampir tidak pernah absen untuk ikut dalam skuad Timnas Indonesia.

Contohnya, pada saat Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas di SEA Games 2023 lalu, ada nama Beckham Putra Nugraha yang menjadi representasi Jawa Barat di Timnas Indonesia. Kemudian saat era kepelatihan Luis Milla, Febri Hariyadi juga menjadi pemain andalan di Timnas Indonesia.