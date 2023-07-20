Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Umumkan Komite PSSI Periode 2023-2027, Tidak Ada Nama Zainudin Amali

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:03 WIB
Erick Thohir Umumkan Komite PSSI Periode 2023-2027, Tidak Ada Nama Zainudin Amali
Ketum PSSI, Erick Thohir (tengah). (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengumumkan Komite PSSI periode 2023-2024 pada Kamis (20/7/2023). Komite itu terbentuk dan dipilih anggotanya usai ditentukan pembagian tugasnya melalui rapat dengan ajajaran Exco PSSI.

Erick mengatakan jajaran Exco memang sudah sepakat dalam pembagian tanggung jawab masing-masing dalam federasi. Hal itu dilakukan agar setiap pengurus dapat bekerja secara maksimal berdasarkan bidangnya masing-masing.

"Kami baru saja selesai rapat Exco PSSI. Alhamdulillah, kami sudah punya kesepakatan dan saya juga memutuskan bahwa untuk komposisi Komite PSSI tahun 2023-2027 di mana memang sesuai dengan aturan FIFA. Itu kan komite harus diisi," kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan ada 14 Komite PSSI yang bakal bertugas dan ditambah tiga komite Ad Hoc yang telah pihaknya bentuk. Namun, dia memastikan Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI Zainudin Amali tidak masuk dalam kedua komite tersebut.

Ketum PSSI, Erick Thohir

Erick Thohir mengatakan Zainudin Amali akan secara berkala memantau kerja setiap komite. Itu agar tugas setiap komite bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan sepakbola Indonesia.

"Bapak Waketum karena beliau menyadari jumlah komite 14. Jadi, dia mengawasi saja. Beliau mengawasi seluruh komite. Itu tentu akan secara berkelanjutan," sambung Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
