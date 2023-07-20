Penyebab Timnas Indonesia Hanya Main 1 Kali di FIFA Matchday September 2023

PENYEBAB Tim Nasional (Timnas) Indonesia hanya main satu kali di FIFA Matchday September 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memastikan skuad Garuda hanya memakai satu slot dari dua yang tersedia di FIFA Matchday September 2023 nanti.

Satu-satunya slot itu pun dipakai dengan melawan Timnas Turkmenistan. Laga melawan peringkat 138 dunia itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada 8 September 2023 mendatang.

Lantas kenapa PSSI hanya memilih satu laga melawan Turkmenistan? Alasan utamanya karena berdekatannya jadwal pertandingan Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U-23. Perlu diketahui, FIFA Matchday mendatang akan digelar pada 4-12 September 2023.

Sementara pada saat itu, ada agenda Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Solo pada 6-12 September 2023. Hal tersebut jelas menjadi kendala, mengingat para pemain Timnas Indonesia U-23 merupakan bagian dari skuad utama dari timnas senior.

Belum lagi Shin Tae-yong juga memegang dua tim tersebut. Jadi, bisa dikatakan pelatih asal Korea Selatan itu akan pergi dari Surabaya ke Solo pada 8-9 September mendatang.

Pada 8 september 2023, Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia melawan Turkmenistan di GBT. Sedangkan sehari setelahnya ia langsung pergi ke Solo untuk menangani Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di Stadion Manahan.