Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia Hanya Main 1 Kali di FIFA Matchday September 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:27 WIB
Penyebab Timnas Indonesia Hanya Main 1 Kali di FIFA Matchday September 2023
Penyebab Timnas Indonesia hanya main 1 kali di FIFA Matchday September 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Tim Nasional (Timnas) Indonesia hanya main satu kali di FIFA Matchday September 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memastikan skuad Garuda hanya memakai satu slot dari dua yang tersedia di FIFA Matchday September 2023 nanti.

Satu-satunya slot itu pun dipakai dengan melawan Timnas Turkmenistan. Laga melawan peringkat 138 dunia itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada 8 September 2023 mendatang.

Lantas kenapa PSSI hanya memilih satu laga melawan Turkmenistan? Alasan utamanya karena berdekatannya jadwal pertandingan Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U-23. Perlu diketahui, FIFA Matchday mendatang akan digelar pada 4-12 September 2023.

Sementara pada saat itu, ada agenda Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Solo pada 6-12 September 2023. Hal tersebut jelas menjadi kendala, mengingat para pemain Timnas Indonesia U-23 merupakan bagian dari skuad utama dari timnas senior.

Ketum PSSI, Erick Thohir (Andri Bagus/MPI)

Belum lagi Shin Tae-yong juga memegang dua tim tersebut. Jadi, bisa dikatakan pelatih asal Korea Selatan itu akan pergi dari Surabaya ke Solo pada 8-9 September mendatang.

Pada 8 september 2023, Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia melawan Turkmenistan di GBT. Sedangkan sehari setelahnya ia langsung pergi ke Solo untuk menangani Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di Stadion Manahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181107/shin_tae_yong-sIVo_large.jpg
Bantah Timnas Indonesia CLBK dengan Shin Tae-yong, Exco PSSI Tegaskan Fokus Cari Pelatih Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181069/nco_jansen_hina_indonesia_sebagai_negara_miskin_psmmakassar-r9nu_large.jpg
Kisah Anco Jansen, Eks PSM Makassar yang Hina Indonesia sebagai Negara Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181048/mees_hilgers-WYpC_large.jpg
Kisah Miris Mees Hilgers, Bek Timnas Indonesia yang Cedera ACL dan Harus Absen 9 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180939/sepakbola_indonesia_disebut_tidak_ada_apa_apanya_meski_punya_jay_idzes_okezone-BTM4_large.jpg
Pemain Belanda Hina Indonesia meski Ada Jay Idzes Dkk: Sepakbola Indonesia Tidak Ada Apa-apanya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639647/janice-tjen-ukir-sejarah-usai-juara-chennai-open-2025-msw.webp
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Juara Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Komentar Berkelas Putri KW usai Gagal Juara Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement