Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi, Timnas Indonesia U-17 Hadapi Korea Selatan U-17 di Laga Uji Coba

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:04 WIB
Resmi, Timnas Indonesia U-17 Hadapi Korea Selatan U-17 di Laga Uji Coba
Ketum PSSI, Erick Thohir konfirmasi Timnas Indonesia U-17 bakal hadapi Korea Selatan U-17 di laga uji coba. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 resmi akan melawan Korea Selatan U-17 (Korsel U-17) di laga uji coba jelang menghadapi Piala Dunia U-17 2023. Kabar tersebut pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Meski begitu, sejauh ini PSSI belum menentukan kapan tanggal pasti dan lokasi dari pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17. Satu hal yang pasti, laga uji coba tersebut akan digelar pada akhir Agustus 2023.

Erick Thohir mengatakan PSSI sangat serius menyiapkan Timnas Indonesia U-17. Karena itu, tim tersebut saat ini sedang menjalani seleksi dan setelah tahapan itu rampung akan melakukan rangkaian uji coba serta pemusatan latihan (TC) ke Jerman.

"Kami akan uji coba dengan Korsel U-17 pada Agustus ini. Tepatnya di antara 20 sampai 30 Agustus," kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Seleksi Timnas Indonesia U-17

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan rentang waktu sepuluh hari ini memang sudah disetuju tim lawan. Namun, tanggal pastinya belum bisa ditentukan saat ini karena Korea Selatan U-17 yang akan menyesuaikan.

"Korsel U-17 sudah oke. Tinggal tanggal pastinya," sambung Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181105/timnas_indonesia_u_17-Y421_large.jpg
Faldy Alberto Pede Tatap Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 di Laga Perdana Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181079/timnas_indonesia_u_17_tak_pernah_main_sore_hari_di_fase_grup_piala_dunia_u_17_2025_pssi-U7h0_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia yang Tak Pernah Main Sore Hari di Fase Grup Piala Dunia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181057/cara_nonton_siaran_langsung_timnas_indonesia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025-XML7_large.jpg
Cara Nonton Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Download FIFA+, Begini Langkahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181046/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_zambia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_fepafut_panama-y2oM_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Zambia di Piala Dunia U-17 2025: Saksikan di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Komentar Berkelas Putri KW usai Gagal Juara Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement