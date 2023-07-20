Resmi, Timnas Indonesia U-17 Hadapi Korea Selatan U-17 di Laga Uji Coba

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 resmi akan melawan Korea Selatan U-17 (Korsel U-17) di laga uji coba jelang menghadapi Piala Dunia U-17 2023. Kabar tersebut pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Meski begitu, sejauh ini PSSI belum menentukan kapan tanggal pasti dan lokasi dari pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17. Satu hal yang pasti, laga uji coba tersebut akan digelar pada akhir Agustus 2023.

Erick Thohir mengatakan PSSI sangat serius menyiapkan Timnas Indonesia U-17. Karena itu, tim tersebut saat ini sedang menjalani seleksi dan setelah tahapan itu rampung akan melakukan rangkaian uji coba serta pemusatan latihan (TC) ke Jerman.

"Kami akan uji coba dengan Korsel U-17 pada Agustus ini. Tepatnya di antara 20 sampai 30 Agustus," kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan rentang waktu sepuluh hari ini memang sudah disetuju tim lawan. Namun, tanggal pastinya belum bisa ditentukan saat ini karena Korea Selatan U-17 yang akan menyesuaikan.

"Korsel U-17 sudah oke. Tinggal tanggal pastinya," sambung Erick Thohir.