HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Disebut sebagai Pembalap Terburuk di KMSK Deinze

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:28 WIB
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Disebut sebagai Pembalap Terburuk di KMSK Deinze
Pemain KMSK Deinze, Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/kmskdeinze)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan disebut sebagai pembalap terburuk di KMSK Deinze. Dalam akun tiktok @iniepaaa__, ia membagikan sebuah video di mana para pemain KMSK Deinze ditanya siapa pembalap terburuk yang ada di klub tersebut.

Pertanyaan itu pun keluar usai para pemain klub Belgia tersebut melakukan kegiatan balapan go-kart beberapa waktu yang lalu. Tepatnya Marselino dan kawan-kawan bermain go-kart pada 18 Juli 2023.

Dari balapan itulah setiap pemain KMSK Deinze tahu kemampuan menyetir rekan setimnya. Menariknya, salah satu pemain KMSK Deinze justru menjawab Marselino sebagai pembalap terburuk di klub mereka.

Kegiatan bermain go-kart mendapatkan perhatian dari pencinta sepakbola Tanah Air. Mereka pun banyak yang senang bahwa Marselino mendapatkan tim yang menyenangkan.

Pemain KMSK Deinze lakukan kegiatan balapan gokart

Kegiatan balapan go-kart itu pun dibuat untuk semakin mempererat hubungan antar pemain KMSK Deinze. Mereka jelas perlu semakin kompak untuk menghadapi musim 2023-2024 mendatang.

Untuk menghadapi musim yang baru, KMSK Deinze pun menjalani latihan intensif hingga melakukan laga uji coba. Terbaru, mereka baru saja menang 2-0 atas Emmen FC.

Telusuri berita bola lainnya
