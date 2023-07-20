Lepas dari Tuduhan Pemekorsaan, Benjamin Mendy Resmi Gabung Klub Liga Prancis FC Lorient

BENJAMIN Mendy lepas dari dakwaan pemerkosaan yang menjeratnya. Mantan bek Manchester City itu pun kini telah resmi bergabung dengan klub Liga Prancis FC Lorient.

Melansir The Sun, pemain berusia 29 tahun itu pun telah tiba di tempat latihan FC Lorient setelah transfer mengejutkannya ke klub Ligue 1. Mantan bek Manchester City itu berfoto dengan jersey klub oranye gelap setelah menjalani tes medis hari ini.

Mendy telah menandatangani kontrak dua tahun dengan klub Prancis hanya beberapa hari setelah dia dibebaskan dari tuduhan pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan.

"Lorient dengan senang hati mengumumkan hari ini penandatanganan kontrak dua tahun bek kiri internasional Prancis Benjamin Mendy," kata FC Lorient dalam sebuah pernyataan.

Pemain berusia 29 tahun itu juga bisa kembali ke Inggris pada 5 Agustus untuk menghadapi AFC Bournemouth dalam pertandingan persahabatan di Vitality Stadium.

Mendy dibebaskan dari tuduhan pelanggaran seks minggu lalu, sekaligus mengakhiri proses pengadilan yang berjalan selama tiga tahun. Pemain itu sebelumnya dibebaskan pada bulan Januari dari enam dakwaan pemerkosaan dan satu dakwaan pelecehan seksual setelah persidangan enam bulan.