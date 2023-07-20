Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia U-17 Harus Kembali ke Klub untuk Tampil di Liga 1 2023-2024, Bima Sakti Tidak Keberatan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:42 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Dua pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, yakni Arkhan Kaka dan Sulthan Zaky dikabarkan harus meninggalkan skuad Garuda Asia karena harus kembali ke klubnya di Liga 1. Menanggapi permasalahan itu, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti pun ternyata tidak keberatan.

Ya, Bima Sakti mengaku siap jika harus melepas pemain yang dibutuhkan klub untuk mengarungi Liga 1 2023-2024. Sebagaimana diketahui, saat ini sedang ada seleksi untuk Timnas Indonesia U-17.

Seleksi itu dilakukan untuk mencari skuad terbaik yang akan dibawa ke Piala Dunia U-17 2023. Arkhan Kaka dan Sulthan Zaky pun harus melewati seleksi tersebut untuk bisa tampil di turnamen akbar yang digelar di Indonesia tersebut.

Namun, kini Arkhan Kaka dan Sulthan Zaky justru dikabarkan akan kembali ke klub mereka. Bima Sakti pun siap melepas pemain-pemain ke klub yang berkompetisi pada Liga 1, sebab baginya yang terrpenting para pemain bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Arkhan Kaka

"Nanti ada beberapa pemain yang akan kembali ke klub seperti Arkhan Kaka dan (Sulthan) Zaky. Tidak apa-apa mereka kembali ke klub, dan mereka dapat latihan, pertandingan di Liga 1,"kata Bima Sakti di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Sebagai informasi, saat ini Sulthan Zaky membela PSM Makassar. Sementara itu, Arkhan Kaka saat ini memperkuat Persis Solo.

