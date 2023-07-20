Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Samuel Etoo Dituduh sebagai Sosok yang Hancurkan Karier Calon Kiper Manchester United Andre Onana

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:25 WIB
Samuel Etoo Dituduh sebagai Sosok yang Hancurkan Karier Calon Kiper Manchester United Andre Onana
Samuel Etoo dituding hendak hancurkan karier Andre Onana/Foto: FIFA
A
A
A

SAMUEL Eto’o dituduh sebagai sosok yang hancurkan karier calon kiper Manchester United Andre Onana. Hal ini diutarakan langsung oleh mantan eksekutif Federasi Sepak Bola Kamerun (Fecafoot), Henry Njalla Quan.

Seperti yang diketahui, jauh sebelum kontraknya berakhir dengan Inter Millan dan bersiap ke Manchester United, kiper berusia 27 tahun ini sempat gagal membela negaranya dalam ajang Piala Dunia 2022 Qatar.

 Samuel Etoo

Samuel Eto’o pun dituduh sebagai sosok yang hancurkan karier calon kiper Manchester United Andre Onana di tim nasional.

Dilansir dari Daily Mail, Kamis (20/7/2023) Henry Njalla Quan menjelaskan jika Onana sebelumnya masuk ke dalam daftar pemain Timnas Kamerun di turnamen Piala Dunia 2022. Namun, terjadi perselisihan antara Onana dan pelatih Rigobert Song.

 BACA JUGA:

Henry Njalla Quan lalu mengungkap jika Samuel Eto’o menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas hal ini. Pasalnya, Quan beranggapan jika Presiden Fecafoot (Federasi Sepak Bola Kamerun) tersebut ingin menyingkirkan Andre Onana dengan segala cara.

“Saya bertanya kepadanya secara formal tentang masa depan kiper kami [Onana] di tim nasional, dan dia menjawab bahwa karier bocah itu sudah berakhir dan surat yang dia kirimkan ke klubnya, Inter, adalah untuk menyingkirkan bocah itu, jadi bagaimana seseorang menjadi begitu picik? Dia ingin menyingkirkannya dengan segala cara?” jelas Quan.

Halaman:
1 2
      
