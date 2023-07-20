Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tampil Apik Bersama sang Klub, Muhammad Rafli Mursalim Bakal Dinaturalisasi Kamboja?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:22 WIB
Tampil Apik Bersama sang Klub, Muhammad Rafli Mursalim Bakal Dinaturalisasi Kamboja?
Muhammad Rafli Mursalim resmi gabung klub Liga Kamboja, Nagaworld FC. (Foto: Instagram/@mhmdrafi999)
A
A
A

JIKA tampil apik bersama sang klub, Nagaworld FC, Muhammad Rafli Mursalim bakal dinaturalisasi Federasi Sepakbola Kamboja (FFC)? Sekadar diketahui, Muhammad Rafli Mursalim baru saja bergabung dengan klub kasta teratas Liga Kamboja, Nagaworld FC, pada Rabu 19 Juli 2023.

Ia meninggalkan Indonesia setelah tampil kurang optimal bersama sejumlah klub. Sebut saja Mitra Kukar, Dewa United, Sulut united, Persija Jakarta, PSG Pati hingga Gresik United.

Muhammad Rafli Mursalim

Meski begitu, eks penyerang Timnas Indonesia U-19 ini dinilai Nagaworld FC memiliki kualitas. Alhasil, mantan penyerang andalan Indra Sjafri ini diboyong Nagaworld FC yang musim lalu finis di posisi lima Liga Kamboja 2022.

Hanya saja jika tampil prima bersama Nagaworld FC, Muhammad Rafli Mursalim bisa saja menerima tawaran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yakni dinaturalisasi menjadi warga negara Kamboja.

Sekadar diketahui, Kamboja tidak memiliki penyerang tajam saat ini. Sekalipun ada Chan Vathanaka yang sudah mengemas 19 gol untuk Timnas Kamboja, posisi asli bermainnya adalah winger.

Jika benar mendapat tawaran dari Kamboja, Muhammad Rafli Mursalim akan merasakan apa yang dialami mantan bek Timnas Indonesia, Dedi Gusmawan. Sekadar diketahui, Dedi Gusmawan pernah berkarier di Liga Myanmar pada 2015-2016, tepatnya bersama klub Zeyar Shwe Myay FC.

Halaman:
1 2
      
