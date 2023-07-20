Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Disebut Tinggi dan Ganteng, Ekspresi Marselino Ferdinan Jadi Sorotan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:58 WIB
Elkan Baggott Disebut Tinggi dan Ganteng, Ekspresi Marselino Ferdinan Jadi Sorotan
Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott. (Foto: PSSI)
A
A
A

ELKAN Baggott disebut tinggi dan ganteng, ekspresi Marselino Ferdinan jadi sorotan. Dalam sebuah video di akun tiktok @xxluvbyy, ada momen lucu Elkan Baggott dan Marselino Ferdinan di atas panggung saat bersama Timnas Indonesia.

Momen itu terjadi saat penyambutan Timnas Indonesia jelang menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajak seluruh pemain Timnas Indonesia untuk meet and greet dan gala dinner.

Dalam acara itulah, momen lucu Elkan dan Marselino tercipta. Semuanya berawal dari Elkan yang diminta maju ke depan dan menunjukkan senyumannya kepada penonton.

Ketika Elkan hendak maju, ia pun mendapatkan pujian dari sang MC bahwa pemain Ipswich Town tesebut memiliki postur tubuh yang tinggi dan ganteng. Saat dikatakan seperti, Marselino pun terlihat melihat wajar Elkan seakan mengecek apakah benar rekannya itu tinggi dan ganteng.

Elkan Baggott bersama Marselino Ferdinan

Setelah Elkan maju dan memberikan senyuman, Marselino masih saja menggoda rekannya tersebut. Ekspresi Marselino itu pun mendapatkan sorotan netizen.

Tidak heran dalam video yang diupload @xxluvbyy di tiktot tersebut, banyak netizen yang justru tidak fokus kepada Elkan. Mereka lebih senang melihat ekspresi Marselino yang lucu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
