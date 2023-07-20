Tak Gentar Bersaing dengan Pemain Keturunan di Seleksi Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka: Kualitas dan Umur Sama

PEMAIN Persis Solo Arkhan Kaka tidak keberatan dengan adanya pemain keturunan dalam seleksi Timnas Indonesia U-17. Sebab, menurutnya siapa saja berhak membela Skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U-17, pada Piala Dunia U-17.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 sedang dalam tahapan seleksi di Jakarta sejak 9 Juli sampai dengan 28 Agustus 2023. Setelah tim terbentuk baru akan menjalani rangkaian uji coba dan pemusatan latihan (TC) di Jerman.

Arkhan Kaka mengatakan sangat antusias menjalani seleksi bersama tim asuhan Bima Sakti itu. Dia pun tidak gentar dengan adanya pemain keturunan dalam selekti tersebut.

"Semua sama, sih, kualitas sama, dari segi umur sama. Kami punya pula dan kerja keras yang sama," kata Arkhan Kaka di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

BACA JUGA:

Pemain berusia 15 tahun itu mengatakan setiap pemain yang ada pun akan berusaha menampilkan performa terbaiknya. Tujuannya agar mereka bisa menembus skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17.

"Ini lebih bagus untuk persaingannya lebih ketat dan lebih sama. Rata semua," ucapnya.