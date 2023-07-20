Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Kehilangan 5 Pemain Andalan di Piala AFF U-23 2023, Sanggup Ikuti Jejak Indra Sjafri?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:54 WIB
Shin Tae-yong Kehilangan 5 Pemain Andalan di Piala AFF U-23 2023, Sanggup Ikuti Jejak Indra Sjafri?
Shin Tae-yong tak bisa menggunakan 5 pemain andalan di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

SHIN Tae-yong kehilangan 5 pemain andalan di Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Sebanyak lima pemain yang dimaksud adalah Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (FC Utrecht) dan Elkan Baggott (Ipswich Town).

Nama-nama di atas takkan dilepas klub masing-masing karena Piala AFF U-23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Shin Tae-yong sanggup mengantarkan Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023 layaknya yang pernah dilakukan Indra Sjafri?

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong (tengah) takkan bisa gunakan banyak pemain andalan di Piala AFF U-23 2023)

Sekadar diketahui, Indra Sjafri membawa Timnas Indonesia U-22 juara Piala AFF U-22 2019. Kemudian di SEA Games 2023, Indra Sjafri juga membawa skuad Garuda Muda juara alias merebut medali emas.

Indra Sjafri mengantarkan Timnas Indonesia U-22 kampiun SEA Games 2023 meskipun tidak diperkuat Elkan Baggott, Rafael Struick dan Ivar Jenner. Marselino Ferdinan dilepas sang klub ke skuad SEA Games 2023 karena Liga 2 Belgia 2022-2023 telah berakhir.

Sementara itu, Pratama Arhan dilepas Tokyo Verdy karena kebijakan yang diambil klub asal Jepang tersebut. Namun, berhubung Liga 2 Jepang 2023 memasuki fase pamungkas pada Agustus 2023, kecil peluang Pratama Arhan dilepas ke Timnas Indonesia U-23.

Sekarang tugas Shin Tae-yong adalah memanfaatkan benar-benar pemain yang ada. Posisi Rafael Struick, Elkan Baggott, Pratama Arhan dan Ivar Jenner mungkin bisa digantikan pemain, namun tidak dengan Marselino Ferdinan.

Halaman:
1 2
      
