HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Bima Sakti Tertarik Panggil Pemain Jebolan Timnas Inggris untuk Perkuat Timnas Indonesia U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:36 WIB
Penyebab Bima Sakti Tertarik Panggil Pemain Jebolan Timnas Inggris untuk Perkuat Timnas Indonesia U-17
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti dikabarkan tertarik untuk memanggil sejumlah pemain keturunan untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023. Di antaranya adalah pemain Tottenham Hotspur, Gabriel Han Willhoft-King dan Igor Arungbumi Sanders.

Ya, saat ini Gabriel membela tim junior Tottenham Hotspur U-18 dan pernah dipercaya memperkuat Timnas Inggris U-16. Tepatnya pemain yang kini berusia 17 tahun itu bermain bersama Timnas Inggris U-16 saat melawan Turki dan Skotlandia.

Sementara itu, Igor kini membela tim muda PSV Eindhoven. Bima Sakti mengatakan pihaknya memang cukup selektif dalam memilih pemain keturunan.

Semua itu dilakukan agar kehadiran pemain itu bisa berdampak besar buat Timnas Indonesia U-17. Karenanya Igor dan Gabriel tetap akan melewati tahap seleksi.

Bima Sakti

"Memang ada beberapa pemain yang sudah punya kesempatan main di timnas, seperti Gabriel di Tottenham itu pernah main di timnas Inggris U-16 melawan Turki," kata Bima Sakti di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan kualitas Gabriel pun sudah dalam pengamatannya. Namun, pihaknya tetap akan menyeleksi secara terbuka pemain tersebut karena tidak ada keistimewaan.

