HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Posisi Asnawi Mangkualam Disorot saat Lawan Mantan Klub Ansan Greeners

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:11 WIB
Posisi Asnawi Mangkualam Disorot saat Lawan Mantan Klub Ansan Greeners
Asnawi Mangkualam kala membela Jeonnam Dragons. (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)
POSISI Asnawi Mangkualam disorot saat lawan mantan klubnya, Ansan Greeners. Hal ini tampak pada salah satu unggahan klub Asnawi saat ini, Jeonnam Dragons, sesaat usai pertandingan menghadapi Ansan Greeners.

Ya, kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar, berhasil membantu timnya, Jeonnam Dragons menang besar 5-2 pada pertandingan K-League 2. Di laga itu, Jeonnam Dragons melawan Ansan Greeners.

Jeonnam Dragons

Gol dari Jeonnam Dragons ini masing-masing dicetak oleh Leonard Pilana di menit ke-8, Ha Nam di menit 30, Ko Tae-won menit 43, dan brace dari Valdivia di menit ke 68 dan 90+1. Di sisi lain, dua gol balasan Ansan Greeners dicetak oleh Joon Kim Gyeong pada menit ke 19 dan 90+2.

Berhadapan dengan mantan timnya di Stadion Gwangyang, Rabu 19 Juli 2023 malam, Asnawi tampil penuh sepanjang 90 menit pertandingan. Penampilan Asnawi sepanjang laga ini menjadi keda kalinya dia dimainkan penuh sepanjang 90 menit secara beruntun.

Sebelumnya, Asnawi sempat tergantikan dari starting line-up. Dia beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti.

Meski tidak mencetak assist ataupun gol pada pertandingan ini, penampilan Asnawi tidak luput dari sorotan netizen Indonesia. Pasalnya, sepanjang laga, Asnawi tidak terlalu banyak melakukan duel seperti yang biasa dilakukannya. Hal ini disebabkan lantaran Ansan Greeners sangat jarang menyerang melalui posisi yang dijaga oleh Asnawi.

“Ansan gak berani nyerang di sisi Asnawi,” tulis @adamsyah_ha pada kolom komentar unggahan Jeonnam Dragons.

“Ansan jarang bnget nyerang lewat sisi Asnawi,” tulis @sofyannawawi.

