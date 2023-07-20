Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Susul Lionel Messi, Luis Suarez Jadi Pemain Keempat Barcelona yang Gabung Inter Miami

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:08 WIB
Susul Lionel Messi, Luis Suarez Jadi Pemain Keempat Barcelona yang Gabung Inter Miami
Luis Suarez segera susul Lionel messi ke Inter miami/Foto: Reuters
A
A
A

SATU lagi mantan bintang Barcelona dirumorkan akan segera bergabung dengan Lionel Messi dan dua mantan rekannya di Inter Miami. Ia adalah pemain asal Paraguay, Luis Suarez.

Kabar kepindahan Luis Suarez ke Inter Miami sangat santer usai klub waralaba milik David Beckham itu berhasil memboyong Lionel Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba. Suarez disebut memiliki kedekatan dengan tga pemain tersebut.

 Lionel Messi

Namun demikian, pemilik Inter Miami Jorge Mas tidak menjawab secara pasti perihal rumor tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa Luis Suarez saat ini masih terikat kontrak dengan klub Brasil, Gremio.

"Luis Suarez adalah pemain Gremio. Dia memiliki kontrak. Kami memahami hubungan dekat yang dia miliki dengan Lionel, Busquets dan Alba," katanya dilansir dari The Sun, Kamis (20/7/2023).

"Mereka bermain bersama di Barcelona. Ada banyak pembicaraan tentang kedatangan Luis Suarez ke Inter Miami. Kami belum mengadakan pembicaraan langsung dengan Gremio atau dengan Suarez," ujarnya.

Meski belum melakukan pembicaraan dengan mantan penggawa Barcelona itu, Jorge Mas terbuka untuk mengontrak pemain 36 tahun itu.

"Saya tidak tahu bagaimana Luis Suarez bisa meninggalkan Gremio. Tapi jika dia melakukannya, kami bebas berbicara dengan Luis dan membawanya ke Inter Miami. Kemungkinan itu ada di sana," ucapnya.

