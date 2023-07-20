Gara-Gara Foto yang Bikin Heboh, Justin Hubner Diminta Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

GARA-gara foto yang bikin heboh, Justin Hubner diminta perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Foto yang bikin heboh adalah ketika Justin Hubner mengunggah momen dirinya menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21 di laga uji coba. Foto ini memberi kode bahwa hanya masalah waktu Justin Hubner promosi ke skuad utama Wolverhampton Wanderers yang mentas di Liga Inggris 2023-2024.

Lantas, dari mana permintaan supaya Justin Hubner memperkuat Timnas Indonesia? Permintaan itu muncul dari pencinta sepakbola Tanah Air yang memadati kolom komentar di unggahan Justin Hubner.

“Ayo lanjutkan proses naturalisasi kawan. Suporter Indonesia menunggumu kawan,” tulis akun Instagram @ardi.4859.

“Gabunglah bersama Timnas Indonesia bro.. Sudah tak ada lagi local pride,” sambung akun @tigaz0onksatu301.

“Come back home @justinhubner5,” harap akun @info_liganews.

Sebenarnya Justin Hubner hampir mendapatkan status warga negara Indonesia pada Mei 2023. Saat itu, ia bisa bersanding dengan dua pemain keturunan lain asal Belanda, Ivar Jenner dan Rafael Struick untuk diambil sumpahnya menjadi WNI.