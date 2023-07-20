3 Pesepakbola Asia Tenggara yang Gagal Total dan Kabur dari Liga Korea Selatan, Nomor 1 Gelandang Andalan Vietnam

3 Pesepakbola Asia Tenggara yang Gagal Total dan Kabur dari Liga Korea Selatan. (Foto: Instagram/kogiraj1021)

TERDAPAT 3 pesepakbola Asia Tenggara yang gagal total dan kabur dari Liga Korea Selatan akan dibahas Okezone di artikel ini. Saat ini, banyak pemain-pemain dari Asia Tenggara yang mencoba peruntungan bermain di Liga Korea Selatan.

Bisa dikatakan kualitas Liga Korea Selatan kini sangat baik sehingga tak heran banyak pemain dari Asia Tenggara, seperti Indonesia, yang mencoba mencari ilmu di kompetisi tersebut. Akan tetapi, nyatanya tak semua pemain dari Asia Tenggara dapat sukses di Liga Korea Selatan.

Beberapa pemain justru gagal total dan memilih pergi dari Liga Korea Selatan. Lantas, siapa saja yang bernasib seperti itu?

Berikut 3 Pesepakbola Asia Tenggara yang Gagal Total dan Kabur dari Liga Korea Selatan:

3. Luong Xuan Truong (Vietnam)





Luong Xuan Truong pernah dipinjamkan klub Vietnam, HAGL FC ke Incheon United pada Desember 2015. Sayangnya, selama setahun ia hanya dipercaya bermain di empat pertandingan saja dan kembali pada Desember 2016 ke HAGL FC.

Menariknya, Truong kala itu masih tak menyerah dan masih penasaran bermain di Liga Korea Selatan. Ia pun kembali dipinjamkan ke Gangwon FC pada Januari 2017 dan tercatat cuma bisa di tiga pertandingan. Karena kesulitan, Truong memutuskan kembali ke klubnya di Desember 2017.

Troung juga pernah menjajal Liga Thailand bersama Buriram United dengan status pinjaman selama setengah musim dan kini ia lebih memilih menetap di Liga Vietnam untuk bermain bersama Hai Phong FC sejak Januari 2023.