Dipermalukan Asnawi Mangkualam, Anak Shin Tae-yong Beri Pesan Menyentuh!

DIPERMALUKAN Asnawi Mangkualam, anak Shin Tae-yong, Shin Jae-hyuk, memberi pesan menyentuh. Winger 21 tahun itu mengungkap rasa kangen kepada Asnawi Mangkualam, pemain yang pernah satu tim dengannya pada 2021-2023.

“Senang bertemu Anda (Asnawi Mangkualam),” tulis Shin Jae-hyuk di akun Instagram-nya, @shinj_hyuk, sembari menampilkan foto dirinya dengan Asnawi Mangkualam saling bersalaman.

Seperti yang sudah diutarakan di atas, Asnawi Mangkualam dan Shin Jae-hyuk sekira 1,5 tahun membela klub yang sama, Ansan Greeners. Asnawi Mangkualam gabung Ansan Greeners pada Februari 2021, sedangkan Shin Jae-hyuk mendarat lima bulan berselang.

Hubungan Asnawi Mangkualam dan Shin Jae-hyuk masuk kategori dekat saat itu. Sebab, Shin Jae-hyuk merupakan anak dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Ketika Asnawi Mangkualam absen membela Timnas Indonesia kontra Timor Leste di FIFA Matchday Januari 2022, ia dan Shin Jae-hyuk menyaksikan laga via live streaming di Korea Selatan. Sayangnya, kebersamaan mereka berakhir pada Januari 2023.

Pada Januari 2023, Asnawi Mangkualam hengkang dari Ansan Greeners ke Jeonnam Dragons. Sementara itu, Shin Jae-hyuk masih bertahan di Ansan Greeners hingga sekarang.