HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Skenario Debut Lionel Messi di Inter Miami Bocor: Dicadangkan dan Hanya Tampil Sebentar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:02 WIB
Skenario Debut Lionel Messi di Inter Miami Bocor: Dicadangkan dan Hanya Tampil Sebentar
Skenario debut Lionel Messi di Inter Miami bocor/Foto: Inter Miami
A
A
A

SKENARIO debut bintang anyar Inter Miami, Lionel Messi, bocor. La pulga, julukannya, hanya akan duduk di bangku cadangan, sebelum akhirnya tampil untuk beberapa menit saja kala Inter Miami kontra klub Meksiko Cruz Azul.

Kabar itu disampaikan oleh jurnalis Argentina, Gaston Edul, yang saat ini rutin meliput kegiatan Messi bersama klub Major League Soccer (MLS) Inter Miami.

 Lionel Messi

"Leo Messi dan Sergio Busquets akan bermain sebentar melawan Cruz Azul. Mereka bakal tampil beberapa menit," kata Gaston Edul.

"Kemungkinan besar mereka akan memulai pertandingan dari bangku cadangan dan kemudian masuk sebagai pemain pengganti," tambahnya.

 BACA JUGA:

Inter Miami tampaknya masih hati-hati menurunkan Lionel Messi yang baru saja pulang dari liburan musim panas. Karena itu bintang asal Argentina tersebut akan mejeng terlebih dahulu sebagai pemain cadangan.

Halaman:
1 2
      
