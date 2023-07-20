Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Jeonnam Dragons Puji 1 Pemain Kelar Laga Kontra Ansan Greeners, Asnawi Mangkualam?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |13:41 WIB
Pelatih Jeonnam Dragons Puji 1 Pemain Kelar Laga Kontra Ansan Greeners, Asnawi Mangkualam?
Pemain Jeonnam Dragons, Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/jeonnamdragons)
A
A
A

PELATIH Jeonnam Dragons memuji salah satu pemainnya usai menang 5-2 atas Ansan Greeners di laga lanjutan Liga 2 Korea Selatan 2023, Rabu 19 Juli 2023. Lantas apakah pemain yang dapat pujian tersebut adalah penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Asnawi Mangkualam?

Seperti yang diketahui, Asnawi dipercaya oleh pelatih Jeonnam, Lee Jang-kwan untuk bermain selama 90 menit saat menghadapi Ansan. Asnawi pun tampil baik kala menghadapi mantan timnya tersebut.

Bermain sebagai fullback kanan, Asnawi ikut berperan penting atas kemenangan besar Jeonnam. Tak heran usai laga Lee Jang-kwan mengaku senang, bahkan ia memuji salah satu pemainnya yang dianggap bermain luar biasa kala menang 5-2 atas Ansan.

Sayangnya, pemain tersebut bukanlah Asnawi. Pemain yang dapat pujian dari Lee Jang-kwan adalah pemain asing Jeonnam lainnya, yakni Valdivia.

Asnawi Mangkualam bersama Jeonnam Dragons

Menurut Lee Jang-kwan, pemain asal Brasil itu berperan besar dalam lini serang Jeonnam hingga ikut mencetak dua gol dan dua assist. Ia pun senang dengan tekad dan kinerja dari Valdivia dan hal tersebut sudah dilihatnya sejak di sesi latihan.

“Valdivia memiliki poin serangan terbanyak. Dia benar-benar memainkan banyak peran, saya pun tidak mengira dia akan sebagus ini,” ujar Lee Jang-kwan, dikutip dari media Korea Selatan, Best Eleven, Kamis (20/7/2023).

Halaman:
1 2
      
