Timnas Indonesia U-17 Akan Jalani Dua Mini Turnamen Internasional Jelang Piala Dunia U-17 2023

PELATIH Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti mengungkap akan ada dua mini turnamen internasional untuk timnya. Mini turnamen itu akan digelar di Bali dan Jerman sebelum Piala Dunia U-17 2023.

Saat ini Skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U-17, memang sedang menjalankan seleksi pemain di Jakarta sejak 9 Juli sampai dengan 28 Agustus 2023. Tidak hanya itu, seleksi itu juga di dilakukan di 12 kota untuk mencari pemain-pemain potensial .

Bima mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan ambil bagian laga uji coba bertajuk mini turnamen di Bali dahulu. Itu setelah skuadnya terbentuk setelah melakukan seleksi dan pemusatan latihan.

"Rencananya di awal Agustus, kami akan uji coba latihan bersama, sama tim-tim yang ada di Bali, Barcelona, dan Jepang. Secara umur mereka dari kelahiran 2005, tapi tidak apa-apa buat pelajaran buat pemain," kata Bima Sakti di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

BACA JUGA:

Mantan pemain Timnas Indonesia akan sangat banyak manfaat yang akan didapat Timnas Indonesia U-17 nantinya. Sebab, lawan-lawan yang akan dihadapi syarat dengan pengalaman.

"Melatih pemain lawan tim kuat. Akan tetapi, sebelumnya ada uji coba lawan tim lokal," katanya.